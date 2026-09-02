Sportiškas rugsėjis Klaipėdoje: atviros sporto treniruotės vaikams ir jaunimui

Galbūt paaiškės, kad esi greitesnis, taiklesnis ar drąsesnis, nei pats galvojai. O gal supratęs, kad viena sporto šaka visiškai ne tau – pasirinksi kitą. Čia nėra neteisingo atsakymo. Atviros treniruotės leidžia sportą pažinti taip, kaip ir turėtų būti – pačiam išbėgus į aikštelę, trasą, mišką ar stojus prie starto linijos.
Patirties atsinešti irgi nereikia. Treneriai parodys, nuo ko pradėti, supažindins su taisyklėmis ir padės žengti pirmuosius žingsnius. Tau lieka smalsumas ir sportinė apranga.
Sportas Klaipėdoje jokių rėmų nepripažįsta, todėl rugsėjui išskirtinį judėjimo užtaisą paruošė ir Klaipėdos kurčiųjų klubas „Šermukšnis“, kviečiantis klausos negalią turintį jaunimą burtis į stiprią komandą. Čia galėsi išbandyti viską, kas dabar užkabina ne vieną: nuo dinamiškų badmintono ar padelio kovų aikštelėje iki krepšinio azarto, lengvosios atletikos iššūkių ar treniruočių baseine.
„Klausos negalia neturi būti kliūtis sportuoti, atrasti savo stiprybes ir būti komandos dalimi. Mūsų klube vaikai ir jaunuoliai gali išbandyti įvairias sporto veiklas aplinkoje, kurioje atsižvelgiama į jų komunikacijos poreikius, o trenerių nurodymai pateikiami aiškiai ir suprantamai. Labai svarbu, kad jaunas žmogus turėtų galimybę atrasti bendraminčių, pasitikėti savimi ir suprasti – sporte galimybių turi kiekvienas“, – sako Klaipėdos kurčiųjų sporto klubo „Šermukšnis“ pirmininkė Kristina Rimkienė.
Greta „Šermukšnio“ į rugsėjo sporto programą įsitraukia ir asociacija „JUDU 365“. Jaunimui, turinčiam negalią, ji siūlo padelio ar laipiojimo treniruotes. Vienur laukia žaidimas ir azartas, o kitur – aukštyn vedantis iššūkis, kupinas savų sprendimų, susikaupimo ir mažų asmeninių pergalių. Tas geras jausmas, kai pavyksta tai, ko vakar nebuvai bandęs – garantuotas.
„Mums svarbu, kad jauni žmonės su negalia turėtų kuo daugiau galimybių išbandyti skirtingas sporto šakas, atrasti tai, kas jiems patinka, ir nebijotų kelti sau vis didesnių tikslų. Norime, kad jauni žmonės drąsiai bandytų, pasitikėtų savimi ir žinotų, kad gali daugiau Sportas tam duoda labai daug. Aš pats mėgstu judėti, išbandyti naujas sporto šakas ir atrasti, kas mane įtraukia. Tai, kad judu vežimėliu, manęs visai nestabdo. Sportuodamas jaučiuosi stipresnis ir tiesiog geriau jaučiuosi kiekvieną dieną. O kai atrandu sporto šaką, kuri užkabina, atsiranda noras siekti daugiau – tobulėti, būti geresniam ir išbandyti save varžybose. Norisi, kad kuo daugiau jaunų žmonių turėtų galimybę patirti tą patį“, – pasakoja asociacijos „JUDU 365“ vadovas Augustas Navickas.
Nemokamų treniruočių mėnuo yra viena iš 2026-aisiais Klaipėdoje minimų Socialinės atsakomybės metų iniciatyvų, vaikams ir jaunimui atveriant daugiau galimybių išbandyti veiklas, kurios iki šiol galėjo atrodyti nepažįstamos, bei per sportą duoti pradžią naujoms bičiulystėms.
Į visas veiklas būtina registruotis iš anksto, todėl prieš keliaudamas į pasirinktą treniruotę pasitikrink jų laikus, vietas ir registracijos kontaktus. Visą užsiėmimų sąrašą su išsamia informacija rasi ČIA.
Ateik, išbandyk, pasirink!
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