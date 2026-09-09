Startas – naujoms idėjoms teikti

2026-ieji Klaipėdoje paskelbti Socialinės atsakomybės metais, todėl šiemet dalyvaujamasis biudžetas įgauna dar stipresnę prasmę – tai proga ne tik pastebėti, ko miestui trūksta, bet ir pasiūlyti, kaip tą vietą pakeisti.
Savo idėjas ir pasiūlymus gali siūlyti visi pareiškėjai nuo 16 metų, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
Tam, kad vizijos virstų realybe, savivaldybė šiemet iš viso skiria 200 tūkst. eurų, o bendra vieno projekto įgyvendinimo vertė negali viršyti 100 tūkst. eurų.
Kad idėja sklandžiai nukeliautų iki įgyvendinimo etapo, svarbu atkreipti dėmesį į kelis reikalavimus.
Asmens siūlomas projektas turėtų būti numatytas Klaipėdos viešosiose erdvėse ir džiuginti visus nemokamai, tai reiškia – nekomercinis.
Sumanymas negali numatyti pastatų statybos, kurios nuolatinei priežiūrai ar šildymui vėliau reikėtų nuolatinių savivaldybės biudžeto lėšų.
Viskas, ko reikia – reali, pagrįsta sąmata ir suderinamumas su esamais miesto planais bei inžineriniais tinklais.
Jei idėjai įgyvendinti prireiks techninio projekto, jo rengimo išlaidas reikėtų įtraukti į bendrą projekto sąmatą.
Savo sumanymu pasidalinti galima elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipeda.lt.
Čia yra visos taisyklės ir naudinga informacija bei trumpa forma, kurioje rekomenduojama kuo aiškiau aprašyti savo projektą, nurodyti jam numatytą konkrečią vietą bei pagrįsti išlaidas.
Taip pat galima pridėti papildomą vaizdinę medžiagą: eskizus, nuotraukas, vizualizacijas ar brėžinius.
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