Su užkibusiu šamu galynėjosi per naktį

Žinomas jėgos sporto šakų atstovas Andrius Veberas pripažino, kad jo sportinė veikla gal ir nulėmė tai, kad vyrui vis tik pavyko ištraukti neįtikėtino dydžio žuvį.
„Nors apie šamą niekada net nesvajojau. Šiaip mes atvažiavome su draugu karpių pagaudyti. Man dar tik dešimta karpių žvejyba buvo. Klausiau, ar tvenkinyje gali būti šamų? Buvo atsakyta, kad yra keli ir nemaži“, – pasakojo A. Veberas.
Vyras su bičiuliu žvejoti susiruošė sekmadienį. Staiga 22.45 val. buvo fiksuotas kibimas.
„Pirmas dvi su puse valandos dar jis galynėjosi. Šiaip taip prisitraukiau iki kranto. Per tą laiką vėtra buvo užėjusi. Tačiau šamas įlindo į dumblą ir pusantros valandos pragulėjo dumble. Teko laukti. Po to jis vėl pajudėjo. Ilgą laiką jis vis sustingdavo. Aktyviai reikėjo traukti apie keturias valandas, o iš viso iki kranto partraukimas užtruko aštuonias“, – pasakojo žvejys.
Vakare užkibusį šamą vyrai išvydo tik ryte, pusę septynių, po visos bemiegės nakties.
Vyras yra buvęs štangos spaudimo čempionas, dalyvavęs daugybėje rankų lenkimo varžybų, tačiau vienas iš vandens šamo nepajėgė iškelti.
„Buvo bičiulis, bet kai jau reikėjo iškelti šamą, prišoko vyrai iš kito sektoriaus. Vandenyje jis turi beprotiškai daug jėgos“, – pasakojo A. Veberas.
Vyras stebėjosi, kad jam apskritai pavyko ištraukti šamą paprastomis, karpių žvejybai skirtomis meškerėmis.
„Ačiū Dievui, atlaikė. Labai netikėta man čia buvo. Gaudėme juk karpius. Vienas čia žvejys pasakojo, kad jam užkibo apie 35 kilogramų šamas, bet ištraukti jo taip ir nepavyko. Aš nenorėjau pasiduoti. Norėjau pamatyti, kokia čia žuvis turi tiek jėgos“, – kalbėjo A. Veberas.
Šamas svėrė 48 kilogramus, jo ilgis – 206 cm.
Šamą tvenkinių savininkai nusprendė perkelti į kitą telkinį.
„Šamą buvo nuspręsta perkelti. Sportiniame tvenkinyje vyksta daug varžybų. Šamai jau net trukdo. Kažkada varžybas teko stabdyti, nes vienu metu keli šamai žvejams užkibo. Kaip supratau, per penkerius metus šamas užaugo 25 kilogramus. O 2021 m. buvo įleisti šamai, svėrę po 25 kilogramus“, – patikino radviliškietis.
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