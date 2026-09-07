 Svarbu uostamiesčio gyventojams: gali girdėtis sprogimai

Svarbu uostamiesčio gyventojams: gali girdėtis sprogimai

2026-09-07 11:57 diena.lt inf.

Klaipėdos miesto savivaldybė paskelbė, kad rugsėjo 7–11 d. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba organizuoja pratybas „Audros stebėtojas 2026“.

<span>Svarbu uostamiesčio gyventojams: gali girdėtis sprogimai</span>
Svarbu uostamiesčio gyventojams: gali girdėtis sprogimai / Asociatyvi A. Kubaičio/BNS nuotr.

Atsižvelgiant į pratybų scenarijų ir iškeltus uždavinius, veiksmai bus vykdomi Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose, Palangos rajono savivaldybės teritorijoje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose, Kuršių nerijoje bei visoje Lietuvos Baltijos jūros pakrantėje.

Pratybų metu padalinių manevrai ir jų dislokacija numatoma:

– Baltijos jūros pakrantėje nuo Nidos centrinio paplūdimio iki Būtingės naftos terminalo;

– Kuršių nerijoje (atkarpoje Nida–Juodkrantė–pietinis molas);

– Klaipėdos apskrityje (atkarpoje Karklė–Palanga–Šventoji);

– Šilutės rajone Rusnėje;

– Brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligono teritorijoje;

– Karklų g. 5, Klaipėda, teritorijoje;

Kaip teigiama, pratybų metu judės karinė technika, bus naudojama imitacinė amunicija, gali girdėtis sprogimai. Pratybų organizatoriai nurodo, kad jų metu bus griežtai laikomasi gamtosaugos taisyklių reikalavimų, o pasibaigus pratyboms imitacinių šaudmenų tūtos bus surinktos.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba
pratybos
Audros stebėtojas

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