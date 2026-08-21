Šventojoje kilo problemų dėl uždaryto tako: savivaldybė pagrasino griežtesnėmis priemonėmis

Pareikalavo atlaisvinti praėjimą
Palangos miesto savivaldybė socialiniame tinkle „Facebook“ informavo gavusi žinių apie uždarytą pėsčiųjų praėjimą per žemės sklypą, esantį Kuršių takas 1.
Dėl susidariusios situacijos savivaldybės administracija raštu kreipėsi į UAB Sveikatos centrą „Energetikas“.
„Palangos miesto savivaldybės administracija, gavusi informaciją apie uždarytą pėsčiųjų praėjimą per žemės sklypą adresu Kuršių takas 1, Palanga, raštu kreipėsi į UAB Sveikatos centras „Energetikas“ ir pareikalavo nedelsiant užtikrinti laisvą bei netrukdomą naudojimąsi pėsčiųjų taku, nustatytu servitutu, pašalinti praėjimą ribojančius ženklus, užtvarus ir kitas kliūtis“, – skelbiama savivaldybės įraše.
Anot savivaldybės, minėtame sklype yra įregistruotas bendro naudojimo pėsčiųjų tako servitutas. Jis suteikia teisę žmonėms šiuo taku vaikščioti nepriklausomai nuo to, kas yra žemės sklypo nuomininkas ar naudotojas.
„Pėsčiųjų judėjimas tam skirtais takais per žemės sklypą Kuršių takas 1 negali ir nebus ribojamas“, – pabrėžė savivaldybė.
Neatlaisvinus tako – griežtesnės priemonės
Savivaldybės atstovai tikisi, kad Sveikatos centras „Energetikas“ operatyviai sureaguos į pateiktą reikalavimą ir pašalins visas pėsčiųjų praėjimą ribojančias kliūtis.
Tačiau kartu įspėjama, kad tuo atveju, jei situacija nesikeis, gali būti imamasi griežtesnių veiksmų.
„Jeigu praėjimas nebus atlaisvintas ir teisėtas pėsčiųjų judėjimas nebus užtikrintas, Savivaldybė spręs dėl griežtesnių priemonių taikymo įmonei, kad būtų užtikrintas įregistruoto servituto vykdymas ir gyventojų bei miesto svečių teisė laisvai naudotis pėsčiųjų taku“, – teigiama pranešime.
Savivaldybė nurodė suprantanti dėl situacijos kilusį gyventojų susirūpinimą ir siekianti, kad pėsčiųjų susisiekimas šioje Šventosios teritorijoje būtų užtikrintas.
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