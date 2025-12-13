Taikos ugnis pasiekė Klaipėdą

Lietuvos skautijos Klaipėdos krašto seniūnė Ingrida Lukošienė sakė, kad Betliejaus taikos ugnelė Klaipėdą pasiekė gruodžio 9-ąją ir, kaip įprasta, ją priėmė Marijos Taikos Karalienės parapija.
„Šį sekmadienį prasidės didysis dalijimas – visose Klaipėdos bažnyčiose ją dalinsime šventų mišių metu. Dažniausiai organizacijos nori ją gauti prieš pat Kalėdas, tad kitą savaitę nešime visur, į įvairias organizacijas, kurios mus priims. Kaip sakau, prasidės pats bumas“, – teigė I. Lukošienė.
Šių metų naujovė – Betliejaus ugnelė bus dalijama ir eglišakių akcijos metu, ir po jos.
„Kai Valstybinės miškų urėdijos komanda dalins eglišakius, mes būsime šalia. Kas norės, galės pasiimti ugnį ir parsinešti ją namo. Tai darysime ir gruodžio 20-osios vakare nuo 18 iki 20 val. Šv. Jono bažnyčios teritorijoje. Lauksime miestiečių su arbata, žvakute ir ramiomis dainomis“, – nurodė I. Lukošienė.
Dalį žvakių turės skautai, tačiau jų gali neužtekti, tad miestiečių prašoma atsinešti savo žvakutes.
Betliejaus taikos ugnies atvykimas – simboliškas ir nešantis svarbią žinutę.
„Kiekvienais metais vienas mūsų labiausiai nusipelnęs skautas nuvyksta į Betliejų, kuriame yra gimęs Jėzus, ten įkuria ugnelę ir ji iš rankų į rankas, nuo vienos žvakės prie kitos, keliauja po visą pasaulį ir atvyksta į Lietuvą. Dažniausiai pasiimame ugnį iš lenkų, jie ją mums perduoda pasienyje. Tai labai panašu į Velyknaktį, kai nuo vienos žvakės nušvinta visa bažnyčia, o čia – nuo vienos žvakės – visas pasaulis. Tai intencija, kad taika ir viltis prasideda nuo mūsų pačių. Ką turime savo širdyse, tą skleidžiame ir aplinkui“, – pažymėjo pašnekovė.
Naujausi komentarai