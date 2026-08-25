 Takų remontams – startas

Takų remontams – startas

2026-08-25 09:43
Klaipėdos savivaldybės inf.

Prasidėjo pėsčiųjų ir dviračių tako tiltelio, esančio Danės pakrantėje ties Botanikos sodu, kapitalinis remontas. Kadangi šio medinio tiltelio būklė buvo prasta, Klaipėdos miesto savivaldybė šiais metais skubiai suorganizavo viešąjį pirkimą, kad judėjimas šiame vaizdingame tako ruože vėl būtų visiškai saugus ir patogus.

<span>Takų remontams – startas</span>
Takų remontams – startas / Klaipėdos savivaldybės nuotr.

Šis remontas yra dalis platesnio pėsčiųjų infrastruktūros atnaujinimo.

Klaipėdos miesto savivaldybės pasirašyta bendra sutartis apima trijų nusidėvėjusių objektų sutvarkymą: medinius pėsčiųjų takus ties Klaipėdos piliaviete (Priešpilio g. 2), minėtą tiltelį ties Danės upe prie Botanikos sodo (Kretingos g. 92) bei medinį tiltelį Sąjūdžio parke (Laukininkų g. 30).

Visus šiuos darbus atliks rangovas „Domano“. Bendra sutarties vertė siekia iki 140 tūkst. eurų, o visų trijų objektų remonto darbus planuojama užbaigti ne vėliau kaip per keturis mėnesius.

Kadangi pirmieji darbai prasideda būtent prie Botanikos sodo, savivaldybė įspėja gyventojus ir miesto svečius, kad remonto metu šiame ruože galimi laikini judėjimo apribojimai.

Klaipėdos miesto savivaldybė dėkoja už kantrybę bei supratingumą atnaujinant miestą ir prašo pėsčiųjų bei dviratininkų atidumo, stebėti vietoje įrengtus laikinus ženklus ir jų laikytis.

Šiame straipsnyje:
Danės pakrantė
botanikos sodas
takų remontas

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