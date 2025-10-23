Tarp Nemirsetos ir Karklės atnaujins dviračių takus

Projektas apima tiek Palangos miesto, tiek Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijas, siekiant pagerinti saugumą ir važiavimo kokybę vienoje populiariausių pajūrio trasų.
Nemirsetoje, Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, remontuojami du dviračių tako ruožai, kurių danga buvo stipriai pažeista medžių šaknų.
Iš viso atnaujinama apie 400 kvadratinių metrų ploto.
Šiose vietose bus stabilizuotas pagrindas ir paklota nauja asfalto danga. Šių darbų vertė siekia apie 41 tūkst. eurų.
Klaipėdos rajono savivaldybėje, Karklės–Šaipių kaimų teritorijose, numatyta praplėsti ir atnaujinti dviračių tako dalį, einančią ties Valstybės sienos apsaugos tarnybos Karklės atraminiu punktu, gyventojų dažnai vadinamu pasieniečių kinologijos centru.
Čia planuojama atnaujinti apie 1,5 tūkst. kvadratinių metrų tako bei papildomai – dar apie 300 kvadratinių metrų pažeistos dangos atskirose vietose. Šio ruožo darbų vertė siekia apie 90 tūkst. eurų.
Visi darbai finansuojami iš Kelių priežiūros programos fondo. Darbus atlieka bendrovė „Inkomsta“. Planuojama visus darbus baigti iki 2025 m. lapkričio 15 d.
Pajūrio regioninio parko atstovai pabrėžia, kad trasos atnaujinimas prisidės prie saugesnio eismo, patogesnio judėjimo ir ilgalaikio tako išsaugojimo unikalioje pajūrio gamtos aplinkoje.
