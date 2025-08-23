 Terminale – saulės elektrinė

Naftos ir suskystintų gamtinių dujų terminalų operatorė „KN Energies“ už daugiau nei trečdalį mln. eurų įrengs 500 kilovatų galios saulės elektrinę jos valdomame skystųjų energijos produktų terminale. Darbus atliks konkursą laimėjusi įmonė „Elmitra“.

Planai: „KN Energies“ ketina įrengti 500 kilovatų galios saulės elektrinę jos valdomame skystųjų energijos produktų terminale. / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

„Saulės elektrinė padės dalį veiklos grįsti mūsų pačių pagaminta žaliąja energija. Tai atitinka ilgalaikius mūsų strateginius tikslus pereiti prie tvaresnio, mažesnį anglies dioksido pėdsaką paliekančio veiklos modelio“, – pranešime pabrėžė „KN Energies“ terminalų valdymo direktorius Dainius Čiuta.

Skaičiuojama, kad saulės elektra – beveik 0,5 gigavatvalandės (GWh) per metus – leis išvengti daugiau kaip 74 tonų anglies dioksido (CO2) emisijų.

Tai prilygsta maždaug 418 tūkst. kilometrų lengvuoju automobiliu nuvažiuotam atstumui arba 29 tūkst. litrų sudeginto dyzelino.

Dalis lėšų projektui bus gauta iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano.

2023 metų kovą „KN Energies“ Subačiaus skystųjų energijos produktų terminale pradėjo veikti 300 kW galios saulės elektrinė, visiškai tenkinanti terminalo elektros poreikį.

Šių metų balandį jos pajėgumas buvo padidintas dar 100 kW, čia įmonė investavo beveik 250 tūkst. eurų.

