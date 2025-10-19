Tikrinti mašinos – į Alytų?

Tikrintojų regione nėra
Vyras automobilį įsigijo visiškai neseniai. Tačiau net neįtarė, kad benzinu ir dujomis varomas automobilis jam taps tikru galvos skausmu.
„Nusipirkau mašiną, reikėjo atlikti techninę apžiūrą. Mašinoje yra dujų balionas, o jam taip pat reikia atlikti patikrą, nes ji galioja tik dešimt metų. Paaiškėjo, kad visoje Žemaitijoje šios patikros niekas neatlieka“, – pasakojo klaipėdietis.
Kiek anksčiau tokią patikrą buvo galima atlikti net keliose vietose netoli Klaipėdos – už Jakų žiedinės sankryžos esančioje įmonėje, Veiviržėnuose ar Šilutėje.
„Anksčiau įmonė „Jozita“ teikė tokią paslaugą. Dabar niekas to neatlieka mūsų krašte. Vienoje įmonėje tai daręs žmogus išėjo iš darbo, o kitur licencija pasibaigusi“, – pasakojo vyriškis.
Pati patikra užtrunka kelias minutes – specialistas įvertina, ar įranga saugi ir tvarkinga, išrašo dokumentą.
„Tik sertifikuotos įmonės tai gali atlikti. Reikalavimus valdžia nuleido, o kaip žmogui jų laikytis – niekam neįdomu“, – piktinosi klaipėdietis.
Pirko naują balioną
Klaipėdietis skambino į įvairiausias įmones, tačiau jam buvo pasiūlyta mašiną atvežti į Kauną, Vilnių ar net vykti į Alytų.
„Per visą Lietuvą trenktis, kad kažkas lapuką išrašytų? Nėra žodžių. Išeitis – pirkti naują balioną. O balionų kainos prasideda nuo 300 eurų. Dar darbas kainuoja. Senas balionas yra geras, bet aš jį turiu išmesti“, – konstatavo žmogus.
Klaipėdietis dėl situacijos kreipėsi į Aplinkos ministeriją, tačiau ir ten nieko gero neišgirdo.
„Situacija yra absurdiška. Techninę apžiūrą atlieka privačios įmonės. Tačiau prieš atvažiuojant į įmonę „Transkona“, turi pasirūpinti baliono technine apžiūra. O jos pajūryje niekas neatlieka“, – pasakojo vyras.
Klaipėdiečiui teko pirkti naują dujų balioną ir keisti senąjį.
„Ne visi gali daužytis po šalį visą dieną. Iki gegužės Klaipėdoje dar buvo galima atlikti šią patikrą, bet dabar niekas neturi licencijų. Valdžia nori, kad mašinos mažiau terštų, kad važinėtų dujomis. Koks čia ekologiškumas? Geriau dyzeliu važinėti nei tokius vargus vargti. Klaipėdiečius, kurie važinėja dujomis, reikėtų perspėti, kad jų laukia rimti reikalai dėl patikros“, – akcentavo vyras.
Patarė planuoti patikras
Įmonės „Kiwa Inspecta“ vadovas Kęstutis Mikalauskas pripažino, kad šalies keliais važinėja ne viena transporto priemonė, varoma dujomis, ir visoms joms tenka atlikti techninę apžiūrą.
„Mes turime atstovybes visoje Lietuvoje. Klaipėdoje mes taip pat turime objektų, kuriuos vizituojame. Tik reikia paplanuoti maršrutus. Tikrinami dujų rezervuarai, cisternos, aptarnaujame įmonę „Klaipėdos nafta“, – paaiškino K. Mikalauskas.
Įmonės vadovas patarė, kad automobilių savininkams vertėtų iš anksto pradėti ruoštis techninei apžiūrai.
„Dažniausiai niekas neseka, pamiršta, neskaito, kas parašyta ant baliono. Įmanoma suplanuoti darbuotojo vizitą į Klaipėdą ir kartu patikrinti ir automobilio dujų įrangą. Mes galime tikrinti nuo penkių aukštų pastato dydžio rezervuaro iki mažyčio dujų baliono“, – sakė K. Mikalauskas.
Verslininkas prisiminė, kad dar visai neseniai tos įmonės, kurios montuoja dujų įrangą didesniais kiekiais, suderindavo šios įrangos patikrą ir tuo pasirūpindavo iš anksto.
Dvi įmonės, 12 ekspertų
Lietuvos transporto saugos administracijos Komunikacijos skyriaus vadovė Eglė Kučinskaitė paaiškino, kad dujinės įrangos patikras Lietuvoje gali vykdyti tik Nacionalinio akreditacijos biuro pripažintos potencialiai pavojingų įrenginių būklės tikrinimo įstaigos.
„Kodėl jų nėra Klaipėdos krašte, mums sunku pasakyti. Ar sulaukia įmonių prašymų dėl pripažinimo iš šio regiono, geriausiai galėtų pakomentuoti Nacionalinis akreditacijos biuras. Lietuvos transporto saugos administracija šio klausimo kontekste – tik pripažintų įstaigų sąrašo viešintojai, bet ne sprendimo priėmėjai“, – patikino E. Kučinskaitė.
Lietuvos transporto saugos administracijos tinklalapyje skelbiama, kad Lietuvoje veikia tik dvi įmonės, galinčios tikrinti SND balionus ir pratęsti jų galiojimo laiką.
Tai įmonė „TUV NORD Lietuva“ ir „Kiwa Inspecta“.
Vienoje bendrovėje dirba keturi ekspertai, turintys licenciją šiai veiklai. Antrojoje – aštuoni licencijuoti darbuotojai.
Paaiškėjo, kad visoje Lietuvoje tokią paslaugą gali teikti tik dvylika specialius reikalavimus atitinkančių ekspertų.
Apžiūrų centre – konfliktas?
Technines apžiūras atliekančioje įmonėje „Transkona“ atsimena klaipėdiečio, kuris piktinosi, kad negali atlikti dujų baliono patikros, skambutį.
„Gali būti, kad tas pats žmogus ir mums skambino. Bet mes negalime teikti rekomendacijų, į kokias įmones žmogui kreiptis. Tai nėra susiję su technine automobilio apžiūra. Tai būtų tas pats, kaip rekomenduoti autoservisą automobilio remontui. Tačiau teko girdėti, kad tokių ekspertų trūksta“, – tikino įmonės atstovė Svajutė Vainorienė.
Moteris prisiminė, kad pretenzijas reiškė ir kiti vairuotojai.
„Piktintasi, kad yra reikalavimas dujų įrangos patikrai. Pats žmogus turi pasirūpinti iš anksto. Kažkuris iš klientų piktinosi, kad esą išsiims dujų įrangą ir atvažiuos be jos. Galima taip, tačiau po to reikės atlikti ekspertizę. Dar reikės kreiptis į „Regitrą“ ir išsiimti naują registracijos pažymėjimą, kuriame bus parašyta, kad automobilis varomas tik benzinu. Klientai linkę kaltinti kitus, lyg kažkas juos turėtų vedžioti už rankos“, – tvarkas paaiškino specialistė.
Pažymėjo kaltuku?
Įmonės „Transkona“ technikos direktorius Evaldas Kulikauskas prisiminė dar vieną atvejį, kai techninės apžiūros lape vienam žmogui buvo įrašytas trūkumas dėl dujų baliono.
„Nežinau, ar tai tas pats atvejis, bet vienas žmogus atvyko su netinkama dujų baliono patikros žyma. Dujų baliono galiojimo patikros žyma turi būti įkalta tam tikroje vietoje. Žmogui kažkas įkalė atžymą į patį balioną, o ne ten, kur turėjo būti. Kontrolierius fiksavo, kad yra netinkamas galiojimo žymėjimas, nesvarbu, kad popieriai buvo. Negalima dujų balionų pažeidinėti kažkokiais kaltais“, – prisiminė E. Kulikauskas.
E. Kulikauskas pripažino, kad ir jam teko girdėti, jog pajūrio krašte visiems buvusiems ekspertams licencijos yra sustabdytos.
„Lietuvos transporto saugos administracija šiam klientui turėjo nurodyti, kokios įmonės gali teikti dujų įrangos patikros paslaugas. Jei ir yra skelbimų internete, kad kažkas atlieka patikrą kažkur Plungėje ar Telšiuose, neaišku, ar tos įmonės turi licencijas“, – akcentavo E. Kulikauskas.
Direktorius pripažino, kad dujų įrangą dabar montuojasi galingų variklių automobilių savininkai.
„Juk ir autobusai varomi dujomis. Ypač didelių visureigių savininkai montuoja dujas. Negalima sakyti, kad dujomis niekas nevažinėja. Bet situacija tokia, kad šiuo metu dujų įrangą bus sudėtinga patikrinti, nėra specialistų pajūryje“, – pripažino įmonės „Transkona“ atstovas.
