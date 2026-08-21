 Traukinukų paslaugų neatsisakyta

Traukinukų paslaugų neatsisakyta

2026-08-21 12:50
Asta Dykovienė

Po ilgų diskusijų, įskaitant pačių autotraukinukų vežėjų tarpusavio polemiką, nuspręsta Smiltynėje ir Klaipėdos senamiestyje bei centrinėje dalyje ir toliau leisti kursuoti mažiesiems traukinukams. Tai yra papildoma atrakcija turistams.

Įpareigojimai: paslaugos teikėjai turi užtikrinti tvarkingą ir reprezentatyvią transporto priemonės ir jos vairuotojo išvaizdą, viešosios tvarkos laikymąsi, nekeliant konfliktinių situacijų tarpusavyje dėl konkurencijos.
Įpareigojimai: paslaugos teikėjai turi užtikrinti tvarkingą ir reprezentatyvią transporto priemonės ir jos vairuotojo išvaizdą, viešosios tvarkos laikymąsi, nekeliant konfliktinių situacijų tarpusavyje dėl konkurencijos. / I. Kiseliovaitės nuotr.

Klaipėdos savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas teigė, kad buvo kilusi dilema, ar autotraukinukai trukdo eismui ir ar reikėtų riboti jų veiklą.

„Tačiau, įvertinus tų traukinukų turistinę naudą ir paslaugų spektro įvairovę turistų atžvilgiu, nuspręsta traukinukų paslaugų neatsisakyti. Nors buvo kilęs klausimas, kad tai yra trukdis transporto eismui. Tačiau įvertinus, kad kitų šalių miestuose tokie traukinukai važinėja ir tai yra turistinė atrakcija, jiems buvo leista vykdyti veiklą. Juolab jokių tų traukinukų susidūrimų su automobiliais ar autobusais nebuvo fiksuota. Manau, turėtų išsitekti visi“, – pabrėžė R. Zulcas.

Klaipėdos savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vadovas Deividas Petrolevičius taip pat neslėpė, kad ginčų, ar apskritai mažieji autotraukinukai reikalingi mieste, buvo daug, įskaitant pačių vežėjų tarpusavio polemiką.

„Vežėjai vieni kitus skundė, galiausiai lyg ir susitarta, kad tie traukinukai toliau turistinio sezono metu važinės Smiltynėje ir Klaipėdos centre bei senamiestyje“, – teigė D. Petrolevičius.

Maršrutu Smiltynės senoji perkėla–Jūrų muziejus dirba keturi mažieji autotraukinukai, tačiau jie pasiskirstę pagal grafiką ir vienu metu dirba ne daugiau kaip du.

O maršrutu iš Kruizinių laivų terminalo Priešpilio gatvėje, apsukdami ratą per Sukilėlių, Teatro, Žvejų gatves, Pilies tiltą, Danės ir Herkaus Manto gatves, taip pat Lietuvininkų aikštę, paskui – vėl Herkaus Manto gatve, Tiltų, Turgaus gatves ir Teatro aikštę, Žvejų ir Pilies gatvėmis, kursuoja du traukinukai.

Tiesa, miesto žemyninėje dalyje piko valandomis, siekiant netrikdyti eismo, vežėjų prašoma nevykdyti keleivių vežimo mažaisiais traukinukais.

Be to, reikalaujama, kad transporto priemonės apipavidalinimas būtų estetiškas, derėtų prie miesto aplinkos ir atspindėtų Klaipėdos miesto identitetą.

Šiame straipsnyje:
traukinukai
atrakcija
Turizmas
Klaipėda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų