Traukinukų paslaugų neatsisakyta

Klaipėdos savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas teigė, kad buvo kilusi dilema, ar autotraukinukai trukdo eismui ir ar reikėtų riboti jų veiklą.
„Tačiau, įvertinus tų traukinukų turistinę naudą ir paslaugų spektro įvairovę turistų atžvilgiu, nuspręsta traukinukų paslaugų neatsisakyti. Nors buvo kilęs klausimas, kad tai yra trukdis transporto eismui. Tačiau įvertinus, kad kitų šalių miestuose tokie traukinukai važinėja ir tai yra turistinė atrakcija, jiems buvo leista vykdyti veiklą. Juolab jokių tų traukinukų susidūrimų su automobiliais ar autobusais nebuvo fiksuota. Manau, turėtų išsitekti visi“, – pabrėžė R. Zulcas.
Klaipėdos savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vadovas Deividas Petrolevičius taip pat neslėpė, kad ginčų, ar apskritai mažieji autotraukinukai reikalingi mieste, buvo daug, įskaitant pačių vežėjų tarpusavio polemiką.
„Vežėjai vieni kitus skundė, galiausiai lyg ir susitarta, kad tie traukinukai toliau turistinio sezono metu važinės Smiltynėje ir Klaipėdos centre bei senamiestyje“, – teigė D. Petrolevičius.
Maršrutu Smiltynės senoji perkėla–Jūrų muziejus dirba keturi mažieji autotraukinukai, tačiau jie pasiskirstę pagal grafiką ir vienu metu dirba ne daugiau kaip du.
O maršrutu iš Kruizinių laivų terminalo Priešpilio gatvėje, apsukdami ratą per Sukilėlių, Teatro, Žvejų gatves, Pilies tiltą, Danės ir Herkaus Manto gatves, taip pat Lietuvininkų aikštę, paskui – vėl Herkaus Manto gatve, Tiltų, Turgaus gatves ir Teatro aikštę, Žvejų ir Pilies gatvėmis, kursuoja du traukinukai.
Tiesa, miesto žemyninėje dalyje piko valandomis, siekiant netrikdyti eismo, vežėjų prašoma nevykdyti keleivių vežimo mažaisiais traukinukais.
Be to, reikalaujama, kad transporto priemonės apipavidalinimas būtų estetiškas, derėtų prie miesto aplinkos ir atspindėtų Klaipėdos miesto identitetą.
Naujausi komentarai