Trenerių elgesys pašiurpino tėvus

Tėvų laiške rašoma, kad sporto centre „Viesulas“ kelios sporto gimnastikos trenerės, treniruojančios mergaites, su jomis nepagarbiai elgiasi ir jas žemina.
„Mergaitės nuolat susiduria su necenzūriniais ir įžeidžiančiais komentarais iš trenerių pusės. Jos pravardžiuojamos užgauliomis ir žeminančiomis frazėmis, vadinamos „sosyskomis“, „beždžionėmis“, kas sukelia didelį emocinį stresą ir nesaugumo jausmą. Tai tikrai netoleruotina, ypač kai kalbama apie vaikus, kurie turėtų jaustis saugūs ir motyvuoti“, – rašoma tėvų pretenzijoje dėl trenerių (jų pavardės redakcijai žiniomis – A. D.) darbo.
Teigiama, kad trenerės reikalauja atlikti sudėtingus pratimus nepaaiškindamos, kaip juos atlikti teisingai.
„Kai kurios mergaitės tiesiog ignoruojamos, o jų pastangos nevertinamos. Dėl šio netinkamo elgesio daugelis vaikų prarado motyvaciją ir nebeturi noro lankyti treniruočių. Klaipėdoje nėra kitos sportinės gimnastikos alternatyvos, todėl tėvai ir vaikai yra priversti toleruoti šią situaciją, nors tai nepriimtina“, – rašė klaipėdiečiai, kurie, be kita ko, anonimiškai kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, o ši skundą persiuntė sporto centro vadovybei.
Tėvai pabrėžė, kad anonimiškumą siekė išlaikyti iš baimės, kad jų vaikams po to gali būti kerštaujama.
Sporto centro „Viesulas“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui Miglius Astrauskas dienraščiui teigė, kad juos pasiekia daug tėvų skundų, šis esąs vienas jų.
„Skundas yra anoniminis, tad pagal mūsų skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarką mes tyrimo nepradėsime. Buvome susitikę su trenerėmis, išklausėme jų versiją. Kur rašoma skunde apie „sosiskas“ ir „beždžiones“, pasirodo, tai yra tokie sportinių pratimų pavadinimai, o ne mergaites taip vadino“, – teigė M. Astrauskas.
Klaipėdos savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Arvydas Cesiulis patvirtino, kad informacijos apie tokį atvejį neturi.
„Nesvarbu, kad šiuo atveju tai anoniminis skundas, bet tėvai turėtų kreiptis į savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komitetą, į mane asmeniškai, bandysime kažką spręsti“, – tvirtino A. Cesiulis.
