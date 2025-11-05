Tuoktis – vis brangiau

Kvėpavimas kenkia paveikslams?
Iki šiol už Kretingos muziejaus patalpų nuomą santuokos registravimo ceremonijai buvo nustatytas 30 eurų valandinis įkainis.
Tačiau kiekvienas ceremonijos dalyvis privalėjo įsigyti dar ir lankytojo bilietą, kurio kaina – 8 eurai.
Ceremonijose įprastai dalyvaudavo 20–30 asmenų.
Ši nustatyta tvarka, pasak muziejaus vadovybės, sukelia nemažai administracinių ir organizacinių nepatogumų tiek lankytojams, tiek muziejaus darbuotojams.
Bilietėlių išdavinėjimas esą apsunkina paslaugų teikimą ir trikdo šventinę atmosferą.
Kretingos tarybai buvo pateiktas sprendimo projektas, kuriuo pasiūlyta nustatyti fiksuotą patalpų nuomos kainą santuokos ceremonijai.
Viena valanda muziejuje kainuos 160 eurų.
„Jei norime pirkti prabangos prekę, už ją reikia mokėti. Ar tai būtų dešimt žmonių, ar du žmonės. Nes tai yra išskirtinė, reprezentacinė Kretingos rajono vieta“, – taip sprendimo projektą tarybai pristatinėdama pasisakė Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Dalia Činkienė.
Priežastį, dėl kurios siūlyta branginti paslaugas, D. Činkienė nurodė XVIII ir XIX a. paveikslus, kurių yra muziejuje.
Pinigų esą reikia ne tik Kretingos muziejaus administracijai išlaikyti, tačiau ir paveikslų priežiūrai ir saugojimui.
Viešai pareikšta, kad vieną paveikslą muziejus buvo priverstas išvežti restauracijai, nes labai jau daug žmonių prikvėpuoja susirinkę į santuokų ceremonijas, o tai kenkia tapybos kūriniams.
Teks mokėti už fotografavimą
Tarybos narė Jolanta Gedvilaitė klausė projekto rengėjų, ar papildomai reikės mokėti už Baltosios salės nuomą ceremonijoms, nes projekte tai nėra aiškiai išdėstyta.
Politikei atsakyta, kad patalpų nuoma renginiui ir santuokos registracijos ceremonijai yra du skirtingi dalykai, tad tam numatytos skirtingos kainos.
Sprendimo projekte siūloma, kad už kiekvieną papildomą patalpų nuomos valandą būtų taikomas papildomas 50 eurų mokestis.
Taip pat siūloma branginti muziejaus teritorijų nuomos įkainį santuokos ceremonijoms.
Viena valanda nuomos kiltų nuo 30 iki 50 eurų.
Už kiekvieną papildomą teritorijos nuomos valandą būtų taikomas papildomas 15 eurų mokestis.
Muziejininkai tikino, kad pastaruoju metu atsirado žiemos sodo patalpų nuomos poreikis privatiems renginiams, verslo susitikimams, reprezentaciniams renginiams, privačioms šventėms.
Jos turi vykti be pašalinių muziejaus lankytojų.
Tad pasiūlyta žiemos sodo patalpų nuomos kainą nustatyti 500 eurų.
Fotografavimas, filmavimas muziejuje ir jo filiale, kai vyksta vestuvės, krikštynos ir kitos proginės šventės, žiemos sode atsieis 30 eurų.
Pasiūlė alternatyvų
Tarybos narė J. Gedvilaitė pateikė alternatyvų projekto siūlymą.
Politikė tikino, kad įkainį reikėtų nustatyti pagal ceremonijos dalyvių skaičių.
„Vienai valandai iki dešimties dalyvių – 80 eurų. Iki 30 dalyvių grupei – 120 eurų. Nuo 31 iki 50 dalyvių grupei – 160 eurų. Daugiau nei 50 dalyvių – 160 eurų valandos nuoma ir plius po 8 eurus kiekvienam papildomam dalyviui. Už kiekvieną papildomą valandą – 40 eurų“, – siūlė tarybos narė.
J. Gedvilaitė tikino, kad savivaldybės ir Kretingos muziejaus administracijų siūlomi įkainiai yra socialiai neatsakingas žingsnis.
Kita Kretingos tarybos narė Justė Stonkutė pareiškė, kad santuokos sudaromos bažnyčioje.
„Bažnyčioje dar ir brangiau mokame. Alternatyvų yra labai daug“, – patikino politikė.
J. Stonkutė aiškino, kad jaunavedžiai gali tuoktis santuokų rūmuose, gali organizuoti išvažiuojamąją ceremoniją.
Tačiau kai kurie tarybos nariai pripažino, kad skaičius sunkiai supranta, tad siūlė nukelti klausimo svarstymą.
„Aš skambinau į Mykolo Oginskio dvaro rūmus Plungėje ir klausiau, ar ten vyksta santuokų ceremonijos. Ten už valandą įkainių visai nėra, jie prasideda nuo dviejų valandų laikotarpio. Pritariu svarstymo atidėjimui“, – teigė tarybos narė J. Gedvilaitė.
Tai – krikščioniška kaina?
Kitas tarybos narys Vilius Adomaitis prisipažino nesupratęs, dėl ko vyksta ginčas.
„Apie ką mes kalbame? Apie santuokos įregistravimą grafų rūmuose. Muziejus turi savo funkcijas. Jis nesiekia užsidirbti, jis kaip tik nori riboti tokių ceremonijų skaičių. Valdovų rūmuose viena valanda – tūkstantis eurų, ir niekas neskaičiuoja, kiek žmonių ateina. Kalbėti apie socialinį teisingumą, jei kažkas nori dviese užregistruoti santuoką grafų Tiškevičių rūmuose, yra nepadoru ir juokinga“, – nuomonę išsakė V. Adomaitis.
Tarybos narys Mindaugas Černeckis patikino, kad 160 eurų nėra jau tokie dideli pinigai.
„Tai – labai krikščioniška kaina. Mykolo Oginskio rūmuose minimalus nuomos laikotarpis – trys valandos. 500 eurų – už tris valandas. Norint prasitęsti, dar 100 eurų. 160 eurų tai yra keturiems žmonėms boulingo pasižaidimas dvi valandas“, – pareiškė M. Černeckis.
Tarybos narys Giedrius Petreikis nusistebėjo muziejininkų argumentais dėl kainų didinimo.
„Nustebau, kad santuokos ceremonijos kelia grėsmę valstybės turtui. Absurdiškai skamba. Turėtume skatinti gyventojus ir svečius įamžinti svarbiausius gyvenimo momentus mums patikėtame valstybės turte, kuriuo didžiuojamės ir kurį puoselėjame už biudžeto pinigus. O ne priešingai – stengtis atgrasyti visuomenę nuo galimybės surengti ceremoniją Kretingos muziejuje“, – posėdyje pasisakė G. Petreikis.
Gintaro muziejus – be vestuvių
Palangos gintaro muziejuje vestuvės apskritai nėra rengiamos.
Muziejaus parodų kuratorė Regina Makauskienė tikino, kad santuokos ceremonijos vyksta tik Palangos botanikos parke.
„Neturime tokių erdvių, kur galima būtų rengti tokias ceremonijas. Mes leidžiame rengti tik koncertus ar tokius renginius, kurie atitinka viešąjį interesą“, – tikino parodų kuratorė.
O štai Palangos botanikos parko vadovė Vida Gerikienė skaičiavo, kad per metus parke susituokė 115 porų.
„Dažniausiai iš anksto sudaromos sutartys, jau prieš Naujuosius metus sulaukiame užklausų, vestuvėms rezervuojamas laikas iš anksto“, – patikino V. Gerikienė.
Dažniausiai tuokiamasi parke esančioje rotondoje, ceremonijos rengiamos ir ant Birutės kalno.
Lauko renginio organizavimas parko teritorijoje, įskaitant pasiruošimo darbus, iki 60 žmonių grupei kainuoja 100 eurų už valandą.
„Su laikrodžiu nestovime, dažniausiai per valandą viskas ir įvyksta, susikrauna žmonės viską ir išvažiuoja“, – teigė parko vadovė.
Jei vestuvėms susirinktų daugiau nei 60 žmonių, viena valanda parke atsieitų 200 eurų.
Botanikos parke 60 eurų kainuoja valanda fotosesijai. Tiek bus paprašyta už vienos poros, šeimynos ar didelės grupės fotosesiją.
Tačiau iš vestuvininkų šio mokesčio neprašoma, jei jie moka už ceremoniją botanikos parke.
„Dažniausiai poros atvyksta su savo floristais ir fotografais. Bet ir mes teikiame floristo paslaugas. Viena nuotaka pageidavo gėlių kompozicijų, kuriose būtų naudojamos specialios rūšies orchidėjos. Kartais jaunavedžiai prašo natūralių gėlių. Visas reikiamas paslaugas teikiame, tik kunigo betrūksta“, – juokėsi V. Gerikienė.
Ceremonijai – sodas arba laivas
Klaipėdos civilinės metrikacijos skyrius santuokas registruoja jaunavedžių pasirinktose vietose, esančiose tik uostamiesčio teritorijoje.
Populiariausia santuokos registravimo vieta – Klaipėdos universiteto Botanikos sodas.
Antroje vietoje pagal populiarumą – paplūdimys ar paplūdimio kavinė. Taip pat ceremonijos rengiamos ir privačiose teritorijose.
Jaunavedžiai mielai santuokos ceremonijai renkasi laivą „Meridianas“.
Be restoranų ir kavinių, esančių uostamiestyje, įžadus amžinai meilei jaunimas duoda net Pilies muziejuje.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys pasakojo, kad Karlo poternoje yra įvykusios kelerios vestuvės.
„Nėra labai populiaru, bet vestuvių esame turėję. Gražios nuotraukos poternoje padaromos. Mes nebuvome populiarūs dėl to, kad trejus ar ketverius metus pas mus visa aplinka iškasinėta – bokštą statėme. Juk nenori pasipuošę vestuvininkai atvažiuoti į statybos aikštelę“, – pastebėjo J. Genys.
Muziejaus vadovas vylėsi, kad piliavietė įgaus populiarumo, kai tik baigsis aplinkos tvarkymo darbai.
„Ši vieta skirta istorijos mėgėjams. Aplinka daro teigiamą įspūdį. Verta čia rengti ceremoniją“, – kalbėjo J. Genys.
Muziejaus vadovas patikino, kad vestuvininkai nieko nemoka už galimybę susituokti Karlo poternoje.
„Prašome tik įsigyti bilietus. Juk baliukų niekas čia nerengia. Tik pati ceremonija įvyksta. Bilietas kainuoja šešis eurus. Manau, saliamoniškas sprendimas“, – pastebėjo J. Genys.
Per metus – iki 800 santuokų
O štai vienintelis muziejus, kuris dar mena trankias vestuves su išgertuvėmis, – Laikrodžių muziejus.
Tiesa, tai vyko gerokai anksčiau. O apie vienas vestuves, kai prieš 18 metų susituokė Vilius Tarasovas ir Violeta Riaubiškytė, rašė daugybė leidinių.
Laikrodžių muziejaus rinkinio kuratorė Dana Menkutė prisiminė garsiąsias tuoktuves.
„Dabar tai vyksta tik muziejaus kiemelyje. Per vasarą – nuo penkerių iki aštuonerių vestuvių. Tarasovų vestuvės turbūt buvo vienos paskutinių, kai muziejuje vyko dar pats šventimas. Dabar baliukų jau nebeleidžiame“, – tikino D. Menkutė.
Vestuvės dažniausiai vyksta savaitgaliais, todėl muziejaus administracijai yra sudėtinga organizuoti darbuotojų budėjimą, kol vyksta ceremonija.
Kiemelio nuomos valandos įkainis – 100 eurų. Jei susirinktų 200 žmonių – 200 eurų.
Per metus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius įregistruoja 700–800 santuokų, iš jų apie 70 registruojama jaunavedžių pasirinktose vietose.
Valstybės rinkliava už santuokos registravimą Civilinės metrikacijos skyriuje yra 30 eurų, o už santuokos registravimą jaunavedžių pasirinktoje vietoje – 70 eurų.
