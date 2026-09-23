Turto banko aukcione už pastatus Klaipėdos centre pasiūlyta 1,6 mln. eurų

Du 1,5 tūkst. kv. metrų bendro ploto pastatai bei 7,9 aro sklypas su automobilių aikštele Vytauto gatvėje antradienį parduoti už pradinę kainą.
„Centrinėje miesto dalyje esantį objektą supa išvystyta infrastruktūra, gretimai įsikūrusios komercinės bei valstybinės įstaigos. Lokacija patraukli gyvenamuoju ir komerciniu požiūriu“, – skelbia bankas.
Vienas keturių aukštų 1,3 tūkst. kv. metrų ploto pastatas įtrauktas į kultūros vertybių registrą kaip Bauhauzo stiliaus statinys, o kitas – 253 kv. metrų ploto – yra kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros statinys.
Kas laimėjo aukcioną, kol kas neskelbiama – naujas savininkas Registrų centre paprastai įregistruojamas po to, kai šalys pasirašo sutartį ir pirkėjas perveda pinigus. Tam numatyta atitinkamai 30 ir 10 dienų.
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