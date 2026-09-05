Tvarkomas piliavietės šlaitas

Teisinis ginčas
Klaipėdos piliavietės rytinės kurtinos istorijoje problemos išryškėjo ne iš karto.
Rekonstrukcija buvo baigta 2015 metais, tačiau dar nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, objekte pastebėta defektų – į dalį pilies muziejaus patalpų pradėjo skverbtis vanduo.
Situacija dar labiau paaštrėjo 2022-ųjų rudenį, kai dalis rytinės kurtinos šlaito nuslinko.
Savivaldybė dėl šių problemų kreipėsi į rekonstrukciją atlikusią bendrovę „Pamario restauratorius“, tačiau rangovas su pareikštais reikalavimais nesutiko.
Taip dėl šlaito ir kitų defektų šalinimo kilo teisminis ginčas.
Savivaldybė iš rangovo reikalavo apie 175 tūkst. eurų, tačiau teismo paskirti ekspertai šlaito sutvarkymo darbus įvertino gerokai mažesne – maždaug 40 tūkst. eurų – suma.
Galiausiai ginčas buvo užbaigtas taikos sutartimi.
Pagal ją šiuo metu vykdomų darbų vertė siekia 116 676 eurus.
Atsakomybės dalybos
Pasak Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjo Andriaus Kačalino, teismo ekspertizėje nustatyta, kad dėl rytinės kurtinos šlaito slinkimo didžiausia atsakomybės dalis teko darbus atlikusiam rangovui.
„Kalbant apie šlaitą, byloje turime teismo ekspertizę, pagal kurią 60 proc. atsakomybės tenka rangovui, atlikusiam darbus. Ekspertizėje nustatyta, kad darbai buvo atlikti netinkamai, be to, buvo supiltas netinkamas gruntas“, – teigė A. Kačalinas.
Anot skyriaus vedėjo, 10 proc. atsakomybės ekspertas priskyrė techniniam prižiūrėtojui, o 30 proc. – šlaito naudotojui dėl netinkamo žolės pjovimo.
Vis dėlto nė viena ginčo šalių savo atsakomybės visiškai nepripažino.
Buvome susitarę taikiai užbaigti ginčą.
„Siekdami išvengti bylinėjimosi, buvome susitarę taikiai užbaigti ginčą ir atitinkamai pasidalinti šlaito atstatymo išlaidas pagal teismo eksperto nustatytą atsakomybės mastą – 60, 30 ir 10 proc.“, – teigė A. Kačalinas.
Anot jo, techninę priežiūrą vykdžiusi bendrovė, kurią samdė savivaldybė, šiuo metu yra bankrutavusi.
„Savivaldybei teko perimti ir šiai šaliai priskirtą dalį. Todėl galutinė išlaidų proporcija tarp savivaldybės ir rangovo siekia 40 ir 60 proc.“, – aiškino skyriaus vedėjas.
Ėmėsi atkūrimo
Pasak darbus atliekančios bendrovės „Pamario restauratorius“ atstovo, šiuo metu atkuriama 2022 metais nuslinkusi šlaito dalis.
„Nuslinkęs nuolydis yra iš naujo formuojamas“, – teigė bendrovės atstovas.
Jo teigimu, konkreti priežastis, dėl kurios 2022 metais šlaitas nuslinko, nėra nustatyta.
„Buvo svarstoma dėl įvairių priežasčių, tačiau konkrečios vienos priežasties, dėl kurios šlaitas nuslinko, įvardyti negalima. Tiesiog jautriausioje vietoje šlaitas nuslinko“, – teigė atstovas.
Šįkart šlaitas ne tik atkuriamas – numatyti ir papildomi sprendimai, turintys padėti apsaugoti jį nuo panašių problemų ateityje.
„Nebuvo ten projekte numatyta drenažo. Dabar jis įrengiamas tam, kad perteklinis vanduo būtų surenkamas nuo šlaito“, – aiškino bendrovės atstovas.
Pagal susitarimą su savivaldybe darbus numatyta užbaigti iki lapkričio.
Vis dėlto bendrovės atstovas mano, kad šlaitą pavyks sutvarkyti gerokai anksčiau.
„Mano nuomone, šiuos darbus reikėtų užbaigti per rugsėjį. Oficialiai su savivaldybe susitarta dėl lapkričio 1 dienos termino, tačiau tiek laukti neketiname – pradėjome darbus ir dirbame“, – teigė įmonės atstovas.
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