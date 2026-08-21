Ugniagesiai išbandys mokslininkų sukurtą sorbentą

Iš laboratorijos – į praktiką
Technologiją kuriančio startuolio „Inobiostar“ mokslininkai ugniagesiams perdavė pirmąją sorbento partiją testavimui ir nekantriai laukia atsiliepimų.
„Tai pirmas kartas, kai savo technologiją bandysime realiomis sąlygomis, nesimuliuodami įvykio. Ugniagesiai sorbentą galės panaudoti reaguodami į tikrus iškvietimus, o mes tikimės išsamaus profesionalų grįžtamojo ryšio: kaip medžiaga veikia, kur ją patogiausia taikyti, ar reikėtų keisti formą. Šios žinios padės produktą dar geriau pritaikyti naftos teršalų likvidavimui“, – teigė „Inobiostar“ vadovė, įkūrėja ir sorbento „InnoAerogel®“ bendraautorė Tatjana Paulauskienė.
Naftos teršalų likvidavimas gali labai skirtis priklausomai nuo aplinkybių – keičiasi vandens srovė, vėjas, temperatūra, teršalų kiekis ir vieta.
Todėl laboratorijoje išbandytų sąlygų nepakanka galutiniam produktui sukurti.
„Ta pati upė vieną kartą gali būti rami, kitą kartą susiduriame su visai kitomis oro ar vandens sąlygomis. Tik realūs iškvietimai parodys, kur ši technologija gali būti naudingiausia ir ką dar reikėtų patobulinti. Mūsų pastebėjimai leis mokslininkams produktą geriau pritaikyti naftos teršalų surinkimui nuo vandens paviršių“, – teigė Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos viršininkas Darius Černauskas.
Vietos partnerystės nauda
Kuriant „InnoAerogel®“ taip pat siekiama pasiūlyti aplinkai palankesnę priemonę naftos produktams surinkti.
Tai gali būti ypač aktualu tais atvejais, kai valymo darbai vyksta jautriose vandens ekosistemose, pavyzdžiui, Kuršių mariose.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas Tadas Rumševičius pabrėžė ir vietos partnerystės naudą.
Klaipėdoje kuriamą technologiją ugniagesiai gali tiesiogiai aptarti su jos kūrėjais, greitai gauti konsultacijas ir perduoti savo pastebėjimus.
Toks bendradarbiavimas suteikia galimybę produktą tobulinti kartu su potencialiais jo naudotojais.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Vidas Kerševičius akcentavo, kad ugniagesių gelbėtojų darbas neapsiriboja vien gaisrų gesinimu.
„Atliekame daug ir labai įvairių gelbėjimo darbų. Tarp jų – ir darbai, susiję su aplinkos apsauga, kai reikia sustabdyti taršos plitimą, surinkti išsiliejusius naftos produktus ar kitas pavojingas medžiagas. Todėl mums svarbu domėtis naujais sprendimais, kurie galėtų padėti tokius darbus atlikti greičiau, efektyviau ir kuo mažiau pakenkiant aplinkai. Mokslininkai kuria naujus sprendimus, o ugniagesiai gali juos išbandyti ten, kur svarbiausia – realiomis sąlygomis – ir savo patirtimi padėti juos tobulinti. Toks mokslo ir ugniagesių bendradarbiavimas gali duoti labai praktišką rezultatą“, – teigė V. Kerševičius.
Skinasi kelią į rinką
KU rektoriaus Artūro Razbadausko teigimu, šis etapas svarbus ne vien konkrečiam produktui – jis parodo, kaip universitete gimę moksliniai sprendimai gali būti vystomi iki realaus praktinio pritaikymo.
Mūsų mokslininkų kompetencijos gali kurti konkurencingas technologijas ir apčiuopiamą vertę regionui.
„Universiteto užduotis nėra vien kurti naujas žinias. Ne mažiau svarbu, kad jos virstų sprendimais, kurie būtų reikalingi žmonėms, verslui ir viešosioms tarnyboms. „InnoAerogel®“ kelias – nuo KU laboratorijų iki europinio įvertinimo ir dabar jau realių bandymų su Klaipėdos priešgaisrine gelbėjimo valdyba – rodo, kad mūsų mokslininkų kompetencijos gali kurti konkurencingas technologijas ir apčiuopiamą vertę regionui“, – akcentavo A. Razbadauskas.
„Inobiostar“ įkurtas 2020 m., siekiant KU mokslininkų sukurtą technologiją išvystyti iki rinkai tinkamo produkto.
Startuolio branduolį sudaro Klaipėdos universiteto mokslininkai.
Natūraliai suyrantis sorbentas „InnoAerogel®“ su iš Baltijos jūros išskirtais naftą skaidančiais mikroorganizmais yra tvaresnis ir beveik dvigubai efektyvesnis už šiuo metu rinkoje esančius analogus, pagamintus iš iškastinio kuro.
2024 m. „InnoAerogel®“ projektui skirta 2,3 mln. eurų Europos inovacijų tarybos programos „EIC Accelerator“ parama.
Programa skirta didelį inovacinį ir komercinį potencialą turinčioms technologijoms vystyti.
Klaipėdos ugniagesių bandymų metu surinkti duomenys ir specialistų pastabos taps dar vienu žingsniu technologiją rengiant platesniam praktiniam naudojimui.
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