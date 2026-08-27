 Uostamiesčio banglentininkai vyks į Salvadorą

Uostamiesčio banglentininkai vyks į Salvadorą

2026-08-27 13:34
Indrė Kiseliovaitė

Uostamiesčio banglentininkai užbaigė šių metų vasaros stovyklų sezoną. Daugeliui jų tai buvo ne tik proga išmokti gaudyti bangas, bet ir geriau pažinti jūrą, sužinoti, kaip saugiai elgtis vandenyje. Jau kitą savaitę keturi iš jų savo įgūdžius išbandys Pasaulio banglenčių čempionate Salvadore.

Linksmybės: besimokydami gaudyti bangas, jaunuoliai patiria daug smagių akimirkų.
Linksmybės: besimokydami gaudyti bangas, jaunuoliai patiria daug smagių akimirkų. / Viešosios įstaigos „Banglentė“ nuotr.

Viešosios įstaigos „Banglentė“ vadovas Tomas Ūksas sakė, kad kitą savaitę į Salvadorą važiuos keturi jaunuoliai, viena mergina ir trys vaikinai, du iš jų yra klaipėdiečiai.

„Stovyklą užbaigėme. Dabar planuojame vykti į Pasaulio banglenčių čempionatą. Išskrendame rugsėjo 1-ąją į Salvadorą, Centrinę Ameriką. Grįžę žiūrėsime, gal spėsime surengti kokias nors varžybas čia, vietoje“, – kalbėjo T. Ūksas ir pridūrė, kad iš čempionato grįš bei įspūdžiais apie jį pasidalins rugsėjo viduryje.

Anot vadovo, apskritai šis sezonas praėjo gerai, beveik niekuo nesiskyrė nuo praėjusių metų.

„Vaikams šis sezonas buvo palankesnis, nes buvo nemažai pradedantiesiems tinkamų bangų, daugiau negu pernai, kiek prisimenu. Šis rugpjūtis vaikams buvo geras. Apskritai vaikai išmoko, kaip elgtis prie jūros, vandenyje, sužinojo apie saugumą. Lankydavomės ir pas gelbėtojus, kurie dar vaizdingiau viską papasakodavo, tad paruošėme jaunimą iššūkiams. Vaikai pamatė, kas, kur vyksta, sužinojo, kodėl būna srovės, tad būna atsargesni. Pabuvę stovyklose jau truputį kitaip mato aplinką“, – pastebėjo T. Ūksas.

Daugiau nei 60 proc. vaikų sugrįžta į šią stovyklą, ypač 10–11 metų amžiaus. O vyresni vasarą ateina čia savanoriauti.

Pasak T. Ūkso, audringi orai pradedantiesiems banglentininkams kelia per daug iššūkių, tad plaukti į jūrą nė vienas nesiryžo.

„Kas supranta, pavojaus nėra, bet nelabai buvo ką veikti, nes bangos buvo tarsi subliuškusios, nelygios. Pradedančiajam sunku su jomis kovoti, o patyrusiems nėra ką veikti“, – pažymėjo T. Ūksas.

Šiame straipsnyje:
banglentininkai
vasaros stovyklos
Pasaulio banglenčių čempionatas

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