Uostamiesčio banglentininkai vyks į Salvadorą

Viešosios įstaigos „Banglentė“ vadovas Tomas Ūksas sakė, kad kitą savaitę į Salvadorą važiuos keturi jaunuoliai, viena mergina ir trys vaikinai, du iš jų yra klaipėdiečiai.
„Stovyklą užbaigėme. Dabar planuojame vykti į Pasaulio banglenčių čempionatą. Išskrendame rugsėjo 1-ąją į Salvadorą, Centrinę Ameriką. Grįžę žiūrėsime, gal spėsime surengti kokias nors varžybas čia, vietoje“, – kalbėjo T. Ūksas ir pridūrė, kad iš čempionato grįš bei įspūdžiais apie jį pasidalins rugsėjo viduryje.
Anot vadovo, apskritai šis sezonas praėjo gerai, beveik niekuo nesiskyrė nuo praėjusių metų.
„Vaikams šis sezonas buvo palankesnis, nes buvo nemažai pradedantiesiems tinkamų bangų, daugiau negu pernai, kiek prisimenu. Šis rugpjūtis vaikams buvo geras. Apskritai vaikai išmoko, kaip elgtis prie jūros, vandenyje, sužinojo apie saugumą. Lankydavomės ir pas gelbėtojus, kurie dar vaizdingiau viską papasakodavo, tad paruošėme jaunimą iššūkiams. Vaikai pamatė, kas, kur vyksta, sužinojo, kodėl būna srovės, tad būna atsargesni. Pabuvę stovyklose jau truputį kitaip mato aplinką“, – pastebėjo T. Ūksas.
Daugiau nei 60 proc. vaikų sugrįžta į šią stovyklą, ypač 10–11 metų amžiaus. O vyresni vasarą ateina čia savanoriauti.
Pasak T. Ūkso, audringi orai pradedantiesiems banglentininkams kelia per daug iššūkių, tad plaukti į jūrą nė vienas nesiryžo.
„Kas supranta, pavojaus nėra, bet nelabai buvo ką veikti, nes bangos buvo tarsi subliuškusios, nelygios. Pradedančiajam sunku su jomis kovoti, o patyrusiems nėra ką veikti“, – pažymėjo T. Ūksas.
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