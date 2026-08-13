Uostamiesčiui kol kas vadovauja Giedrius Didjurgis

Baigiantis vasarai, meras A. Vaitkus išėjo atostogų ir į darbą sugrįš tik rugsėjo 1-ąją.
Įprastai miesto vadovą pavaduojantis vicemeras A. Kamarauskas šią savaitę kartu su savivaldybės administracijos direktoriumi A. Žuku išvykę į komandiruotę Odesoje.
Tad Klaipėdai šiuo metu vadovauja vicemeras G. Didjurgis, kuriam tokia atsakomybė teko pirmą kartą.
„Savivaldybėje daug kas atostogauja. Vienam miestui vadovauti tenka pirmą kartą. Sudėtingų situacijų nėra, viskas kontroliuojama. Visi miesto reikalai tvarkomi, procesai vyksta. Tik kelias dienas būsiu vienintelis vadovas, A. Kamarauskas su A. Žuku grįš netrukus, šį penktadienį jie jau bus darbe. Kol kas nėra jokių labai didelių iššūkių“, – kalbėjo G. Didjurgis.
„Nemuno aušros“ atstovas G. Didjurgis Klaipėdos vicemeru tapo 2025 m. vasarį, kai pagal daugiamandatį sąrašą į Seimą buvo išrinkta tuometė vicemerė, jo partijos kolegė Lina Šukytė-Korsakė.
Ją pakeitęs G. Didjurgis taip pat dalyvavo pastaruosiuose Seimo rinkimuose pagal daugiamandatį sąrašą.
Jis buvo įrašytas 83 numeriu, tačiau po reitingavimo smuktelėjo į 102 vietą.
Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje pateiktoje biografijoje politikas nurodė, kad prieš 30 metų jis baigė V. Romerio universitetą ir įgijo teisininko specialybę.
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