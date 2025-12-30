 Uostamiestyje apleisti automobiliai užima itin trūkstamas vietas

2025-12-30 15:05
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdiečius erzina automobilių stovėjimo aikštelėse, gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose miesto erdvėse paliekami neeksploatuojami automobiliai. Jie užima vietą, kurių uostamiestyje itin trūksta, ir trukdo saugiai važiuoti.

Nereikalingas: vienas apleistas automobilis jau pusmetį stovi Reikjaviko g. 1. Nemalonumai: ir Kintų g. jau kelerius metus stovi neeksploatuojamas mikroautobusas. Transporto priemonė nevažiuojanti, padangos nuleistos.

Tokių transporto priemonių fiksavimas vyksta ir reaguojant į gyventojų skundus, ir specialistams vykdant patikras savo iniciatyva.

Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius pabrėžė, kad gyventojų pranešimų dėl tokių automobilių gaunama po keletą per savaitę.

„Tokias transporto priemones fiksuojame ne tik reaguodami į skundus ar pranešimus, bet ir savo iniciatyva. Tokių atvejų, kai kaimynas praneša apie kaimyno neeksploatuojamą transporto priemonę, o mes paraginame ja pasirūpinti, išties būna“, – sakė A. Misevičius.

Nemalonumai: ir Kintų g. jau kelerius metus stovi neeksploatuojamas mikroautobusas. Transporto priemonė nevažiuojanti, padangos nuleistos.
Anot jo, Klaipėdoje būta atvejų, kai dėl paliktų automobilių žmonės gavo ir baudas.

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 414 straipsnį, neeksploatuojamos ar negalimos eksploatuoti transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose užtraukia įspėjimą transporto priemonių savininkams (valdytojams).

Šio straipsnio pirmoje dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.

A. Misevičius nurodė, kad už pirmoje šio straipsnio dalyje numatytą pažeidimą šiemet surašyti 449 ANK protokolai, o už antroje dalyje numatytą pažeidimą – 149 ANK protokolai.

„Patikrinimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per savaitę. Tokios transporto priemonės dažniausiai fiksuojamos pietinės miesto dalies gyvenamųjų namų kiemuose. Pastaruoju metu fiksuota nemažai neeksploatuojamų transporto priemonių Svajonės gatvėje, Šilutės plente esančių garažų masyvo prieigose, Šilutės plento aikštelėje šalia įvairių komercinės paskirties pastatų“, – nurodė specialistas.

