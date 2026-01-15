Uostamiestyje bus pagerbti sukilimo dalyviai

Šiandien 10 val. Joniškės ir Lėbartų kapinėse vyks Mažosios Lietuvos politikos ir kultūros veikėjų Jurgio Lėbarto ir Erdmono Simonaičio pagerbimas.
12 val. Skulptūrų parke, prie paminklo „Už Laisvę žuvusiems“, vyks iškilmingas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos minėjimas. Renginys bus verčiamas į gestų kalbą.
13 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Meno kieme (Daržų g. 10) vyks kūrybinės fotodirbtuvės „Klaipėdos krašto portretai“ su menininku Audroniumi Žemguliu.
14 val. Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje (Herkaus Manto g. 90–1) vyks istorinė konferencija „Klaipėdos 1923 m. sukilimo aktualumas šiuolaikinei Lietuvos saugumo politikai“.
17.30 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) bus atidaroma paroda „Niekada nepasiduok“. Joje bus pristatomi šaltieji ginklai ir apdovanojimai iš buvusio Lietuvos kariuomenės vado dimisijos generolo leitenanto Arvydo Pociaus kolekcijos. Visi parodoje eksponuojami ginklai turi savo istoriją bei primena Lietuvos valstybei svarbius momentus.
18 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) bus aukojamos mišios už Klaipėdos kraštą.
19 val. Teatro aikštėje, prie Sukilėlių g. 12, susitiks eisenos dalyviai. Eisenos finišas – Klaipėdos skulptūrų parke prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“. Renginio pabaigoje apie 20 val. bus giedamas Lietuvos himnas, trumpai prisiminta Klaipėdos sukilimo eiga ir istorinė reikšmė, taip pat sugiedotas Mažosios Lietuvos himnas „Lietuviais esame mes gimę“.
Šventinę kalbą sakys istorikas, Seimo narys Valdas Rakutis. Renginį koordinuos Benas Volodzka.
Sausio 16–17 d. dienomis vyks tradicinis naktinis 25-asis žygis „Klaipėdos sukilėlių takais“. Žygio pradžia ir iškilminga rikiuotė – sausio 16 d. 21 val. prieš Klaipėdos valstybinę kolegiją (Jaunystės g. 1).
Žygio pabaiga numatoma sausio 17 d. apie 6 val. ryto Klaipėdos centriniame stadione (Sportininkų g. 46).
