Uostamiestyje – knygų atiduotuvės

Klaipėdos savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė sakė, kad šį mėnesį bibliotekoje vyko ir knygų aukcionas, kurio metu leidiniai buvo parduoti po keliasdešimt centų.
„Aukcionas jau įvyko, o dabar vyksta atiduotuvės. Žmonės, kurie norėjo įsigyti knygų, jas įsigijo. Uždirbome apie pusantro šimto eurų. Nedaug, bet knygų kainos – nuo 20 centų, tad irgi nedaug. Už simbolinę kainą iš viso pardavėme 681 knygą. Aukcionas vyko šį mėnesį, tai buvo tarsi knygų Kalėdos. O atiduotuvės vyksta nuo gruodžio 15 iki 27 dienos. Žmonės gali ateiti ir pasiimti knygas, kurios yra likusios, iš viso 11 bibliotekos padalinių. Nėra, kad knygas imtų maišais. Žmonės įsivertina, kurių nori, kurios reikalingos, domina ir knygos vaikams“, – nurodė R. Rudienė.
Anot pašnekovės, likę leidiniai bus nešami į knygų lentynėles. R. Rudienė taip pat teigė, kad veikiausiai jau kitais metais lentynėlės bus atnaujintos.
Šiuo metu svarstoma, iš kokios tvarios medžiagos jas geriausia gaminti, kadangi jos dažnai nukenčia nuo vandalų – žmonės, ypač Baltijos pr. stotelėje, taip pat Smiltelės stotelėje, jas ir laužo, ir vagia.
„Daugiau jų įrengti nenumatyta, bet numatyta jas tvarkyti. Turime labai didelę problemą – kažkas vis paima lentynėles. Nežinau, kodėl žmonėms jos reikalingos. Lentynėles išsiima ir išsineša. Mes jau ir dizainą esame sukūrę, kad jas atnaujintume. Tačiau palikome šį klausimą kitiems metams. Turime jas sutvarkyti. Galvojame, iš kokios medžiagos, nes žmonės iš tikrųjų jų netausoja“, – pastebėjo R. Rudienė ir pridūrė, kad lentynėles biblioteka tvarkys savo lėšomis.
