Uostamiestyje – pagalba vaikams su negalia ir jų šeimoms

Projekto „Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje“ metu bus teikiama kompleksinė pagalba vaikams, turintiems vidutinę ar sunkią negalią, taip pat individualios konsultacijos ir vaiko priežiūros įgūdžių ugdymas tėvams bei globėjams.
Šeimos, auginančios vaikus su negalia, turi galimybę sulaukti psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijų kitiems tos šeimos nepilnamečiams vaikams.
Planuojami specializuoti mokymai tėvams ir globėjams.
Yra numatytos pavėžėjimo, slaugytojo ir slaugytojo padėjėjo paslaugos, įskaitant pagalbos šeimai koordinavimą pagal individualius jos poreikius.
Projektu siekiama, kad visoje Lietuvoje bendruomenines paslaugas gautų ne mažiau kaip 2 735 vaikai, turintys vidutinę ar sunkią negalią.
Projektą vykdo Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto partnerės – 54 savivaldybių administracijos.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2026 m. liepos 20 d. – 2029 m. liepos 31 d.
Bendra projekto vertė – 56 mln. eurų.
Projektas finansuojamas 2021–2027 m. ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
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