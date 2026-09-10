Uostamiestyje vėl nuodijamos katės

Sklinda įtarimai
Klaipėdoje beveik kasdien pasirodo pranešimų apie mieste pastebėtas laukines kates, pasimetusius ar dingusius augintinius.
Gyventojai dalijasi augintinių nuotraukomis, nurodo jų pastebėjimo vietas ir prašo klaipėdiečių pagalbos juos surandant.
Tiesa, gyventojų neramina ne tik pasiklydusių augintinių likimas, bet ir žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai.
Klaipėdiečius sukrėtė žinia apie Debreceno alėjoje, netoli kačių namelio, rastą nunuodytą katiną.
Apie tai pranešusi moteris teigė, kad tai jau ne pirmas toks incidentas šiame rajone.
Debreceno gatvės alėjoje, kaip ir daugelyje kitų Klaipėdos vietų, įrengti kačių nameliai, kuriais rūpinasi klaipėdiečiai – jie atneša katėms maisto ir vandens.
Būtent dėl to bendruomenei kyla pagrįstų įtarimų, kad piktavaliai gali tyčia įmaišyti nuodingų medžiagų į gyvūnams paliekamą ėdalą ar vandenį.
Nuomonės išsiskyrė
Žmonės neslėpė pasipiktinimo ir stebėjosi, kaip galima tyčia kenkti bejėgiams gyvūnams.
Dalis klaipėdiečių ragino apie kiekvieną įtartiną atveją pranešti policijai.
Kiti atkreipė dėmesį į vaizdo stebėjimo kamerų poreikį kačių šėrimo vietose.
„Nupirksiu porą vaizdo kamerų ir pakabinsiu medžiuose. Pagausiu, prižadu, žmogų, kuris nuodija“, – pasipiktinimo neslėpė klaipėdietis.
Komentaruose išryškėjo ir priešinga nuomonė apie laukines kates.
„Valkataujantys ir laisvai lakstantys gyvūnai daro didžiulę sanitarinę bei socialinę žalą. Nors daugelis jas mato tik kaip meilius augintinius, nekontroliuojama jų populiacija sukelia rimtų pasekmių žmonių sveikatai. Jos dergia kiemuose, laiptinėse ir vaikų žaidimų aikštelėse, platina užkrečiamąsias ligas“, – rėžė gyventojas.
Problema – žmonės
Įstaigos „Būk mano draugas“ savininkė Galina Kučinskienė teigė, kad laukinių kačių populiacija Klaipėdoje nėra didelė problema – kur kas didesnį susirūpinimą kelia žmonių požiūris į gyvūnus.
„Didelė problema yra žmonės. Jie pasidarė labai žiaurūs. Aš kiekvieną dieną susiduriu su žmonių žiaurumu“, – teigė G. Kučinskienė.
Prieglaudos savininkė pabrėžė, kad lauke gyvenantys gyvūnai taip pat yra miesto ekosistemos dalis, todėl jų naikinimas gali turėti pasekmių.
„Reikia suprasti, kad šis pasaulis skirtas gyventi ne vien žmonėms, kad negalime gyventi be laukinių kačių. Priešingu atveju gatvėmis marširuos žiurkės“, – teigė G. Kučinskienė.
G. Kučinskienės teigimu, siekiant išvengti panašių gyvūnų nuodijimo atvejų, svarbu užtikrinti tinkamą šėrimo vietų priežiūrą.
„Aš visada už tai, kad būtų kuo daugiau specialiai katėms skirtų šėrimo vietų ir namelių. Žinoma, žmonėms, kurie maitina katinus, turi būti taikomi reikalavimai, kad viskas būtų tvarkinga“, – teigė prieglaudos savininkė.
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