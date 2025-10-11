Uosto prezentacija tarptautinėje parodoje

Tikslas – skleisti žinią
Anot Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (KVJUD) direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako, dalyvavimas parodoje suteikia galimybę plačiau skleisti žinią apie Klaipėdos uostą, padeda atverti jo stipriąsias puses, atrasti naujų ir dar neišnaudotų krypčių, vežėjų, megzti bendradarbiavimo ryšius su renginyje prisistatančiais transporto ir logistikos lyderiais.
„Klaipėdos uostą parodoje atsiveriančiame globaliame kontekste drauge su partneriais pristatėme kaip atvirą, šiuolaikišką ir pajėgų reikšmingai auginti pervežamų Centrinės Azijos krovinių srautą“, – teigė A. Latakas.
Drauge su Klaipėdos uostu jungtiniame stende dalyvavo ir kitos įmonės iš Lietuvos: „LTG Cargo“, „Amber Terminal Group“, kompleksines įvairių tipų krovinių gabenimo bei tarptautinių pervežimų paslaugas teikiančios logistikos ir transporto įmonės: „TLSC“, „Arijus“, „Everwest group“, „Logispace“, Tranzito paslaugų centras (LOGITRA), „Railana Multimodal“ bei geležinkelio vagonus nuomojanti įmonė „Eranium“.
Mezgė verslo ryšius
„TransLogistica. Kazakhstan 2025“ parodoje, kaip ir kasmet, vyko ir įvairios diskusijos, konferencijos, kurių metu pristatytos logistikos ir transporto sektoriui svarbios naujienos, aktualijos, inovacijos.
Almatoje organizuotuose verslo forumuose bei diskusijose dalyvavo ir KVJUD generalinis direktorius A. Latakas.
Drauge su „LTG Cargo“ Kazachstano verslininkams pristatytos galimybės krovinius gabenti vandens ir sausumos keliais.
A. Latakas taip pat savo įžvalgomis dalijosi tarptautinio verslo forumo „Naujasis šilko kelias“, skirto stiprinti Centrinės Azijos šalis ir Europą jungiantį koridorių, plėtoti verslo ryšius ir pritraukti daugiau krovinių, diskusijoje.
Kazachstano verslininkams pristatytos galimybės krovinius gabenti vandens ir sausumos keliais.
Siekia daugiau krovinių
Jau septintą kartą rengto forumo diskusijų kasmet klausosi šimtai transporto ir logistikos sektoriaus verslo atstovų bei profesionalų.
Almatoje vykusi paroda organizuojama nuo 1996 m.
Renginyje savo paslaugas pristatė apie 19 įvairių logistikos, ekspedijavimo, geležinkelių, autotransporto vežėjų, jūrų uostų ir kitų transporto sričių bendrovių atstovai.
Kaskart parodoje dalyvauja apie 200 dalyvių, tad įprastai renginio metu vyksta daug verslo susitikimų, mezgami ryšiai, kurie vėliau virsta partnerystėmis.
Klaipėdos uostas bendradarbiauja su Kazachstano bendrovėmis krovinių gabenimo jūra srityje, tačiau siekiama, kad iš šios šalies į Lietuvą būtų nukreiptas didesnis krovinių srautas.
Praėjusiais metais per Klaipėdos uostą gabenta apie 280 tūkst. tonų Centrinės Azijos šalių krovinių, o 2023-iaisiais krovinių srautas šia kryptimi buvo apie 330 tūkst. tonų.
Vertinant būtent Kazachstano krovinius, pernai didžiąją srauto dalį sudarė netaurieji metalai, augaliniai produktai.
Naujausi komentarai