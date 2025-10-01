Už laisvę – trylika kilometrų kelio

Žygeiviai pradėjo kelionę nuo Grūšlaukės kapinių, uždegdami žvakes ant laisvės kovotojų kapų ir tylos minute pagerbdami žuvusiuosius.
Toliau kelias vedė į Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčią, o nuo ten – į mišką, kuriame iki šiol išlikę du Kardo rinktinės partizanų bunkeriai. Prie bunkerių žygeivių laukė istorikas dr. Darius Juodis iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro – jis pristatė skirtingų tipų slaptavietes ir jų įrengimo būdus.
Miške pasitiko ir partizanų kasdienybę atkūrę karo istorijos rekonstruktorių klubo „Partizanas“ nariai – apsirengę autentiškomis uniformomis jie kalbėjo apie partizanų kasdienybę, jų gyvenimo sąlygas bei dalijosi žiniomis apie kovotojų gyvenimą.
„Manau, žygis buvo labai svarbus – atlikome moralinę pareigą pagerbti mūsų Tėvynės istoriją ir tuos, kurie dėl jos paaukojo gyvybes. Dalyviai buvo labai nuoširdūs, vieni kitiems tiesė pagalbos rankas, o mus visus jungė noras pažinti ir suprasti. Žygiavome nuo 10 ryto iki 18 valandos – beveik trylika kilometrų už laisvę“, – pasakojo žygio dalyvė bei viena organizatorių Salvija Markutė.
Per finišą prie Kumpikų partizano Kazimiero Kontrimo žuvimo vietos skambėjo Kretingos kultūros centro vyrų folkloro ansamblio „Andule“ balsai, o dalyviai, susibūrę prie laužo, vaišinosi karšta koše ir dalijosi įspūdžiais.
Renginį organizavo Kretingos rajono savivaldybės administracija, Darbėnų seniūnija ir Grūšlaukės kaimo bendruomenė.
Žygis skirtas Europos paveldo dienoms paminėti, dalyvauti buvo kviečiami visi norintys.
