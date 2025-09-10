Užfiksavo neįprastą vaizdą: elnio kelionė – miesto gatvėmis

Šiuo vaizdo įrašu pirmadienį apie 22 val. feisbuko grupėje „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“ pasidalijo viena klaipėdietė. Tokiu laiku parduotuvė, esanti Mogiliovo g. 12, jau buvo uždaryta.
Prie parduotuvės yra veikiantys apšvietimo stulpai, tad vaizdo įraše aiškiai matyti, kaip elnias tarsi stebi save parduotuvės vitrinose.
Tiek elnias neįprastoje vietoje, tiek gyvūno išvaizda ir dideli ragai nustebino ne vieną klaipėdietį.
„Kalėdų Senis užtruko parduotuvėje. Kokia kalėdinė dvasia rajone“, – ironizavo viena moteris ir svarstė, kokios akcijos šiuo metu vyksta parduotuvėje, kad net laukinis gyvūnas jomis susidomėjo.
„Koks jis gražus. Vargšelis pasiklydo“, – teigė kita.
„Skanėstų norėjo pasiimti eidamas pas pateles“, – juokavo vyriškis.
„Ir vėl jis šiandien mieste? Vakar palydėjau iš miesto“, – tikino Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius.
Jis pasakojo, kad sekmadienio vakarą buvo susidūręs veikiausiai su šiuo elniu. Anot M. Bagdonavičiaus, vienas žmogus feisbuko grupėje pasidalijo apie Smiltelės ir Reikjaviko sankryžoje vaikštinėjusį laukinį gyvūną.
Dabar elniai poruojasi, ieško patelių, tad visur migruoja, dėl to ir pasiklysta.
„Mes su kaimynu staigiai sėdome į mašiną ir ėmėme jo ieškoti. Važiavome aplink rajoną, kiemus, ieškojome, kur toks didelis gyvūnas galėjo nuklysti. Gyventojai rašė, kad matė jį kažkur Žardininkuose prie tvenkinio. Paskui grįždami atgal paskambinome policijai, pasakėme apie elnią“, – kalbėjo Smiltelės seniūnaitis.
Pasak jo, policija važiavo į vieną pusę, o jis su kaimynu – į kitą. Netrukus jau stebėjo gyvūną.
„Sustoję prie šviesoforo Jūrininkų prospekte pamatėme, kad jis žygiuoja gatve. Prie jo važiuoti arti buvo baisu. Užsidegus žaliam signalui, pradėjome važiuoti, o elnias nuėjo link laukų. Sustojome prie autobusų stotelės, pasiėmiau telefoną. Pamačiau, kad jis jau laukuose kažką ėda. Prie mūsų privažiavo pareigūnai, parodžiau jiems telefone, kur yra elnias. Galvojome, ačiū Dievui, kad jis nors iš miesto išėjo. O dabar, matyt, vėl sugrįžo. Vėl kažko ieško. Gal net toli nepasišalino, bet ir buvo likęs laukuose. O pirmadienį vėl išlindo. Gal jis pro poligoną nepraeina, ko nors išsigąsta? Dabar elniai poruojasi, ieško patelių, tad visur migruoja, dėl to ir pasiklysta“, – svarstė M. Bagdonavičius.
