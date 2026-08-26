Užimtumo tarnyba: Klaipėdoje pagrindinių dalykų mokytojų ieškoma daugiausia

Jos darbo skelbimų platformoje šiuo metu stebima didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų paklausa – 118 pedagogų ieškoma dvidešimt devyniose savivaldybėse. Daugiausia – Klaipėdos (25), Kauno (17), Šalčininkų rajono (6) mokykloms.
Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai – šiuo metu atitinkamai jiems skirta 21 ir 14 darbo pozicijų. Mokyklose dar liko neužimtos muzikos (10), istorijos (9), fizikos (8), informatikos (8) ir kitų pedagogų laisvos darbo vietos.
Pagrindinių disciplinų mokytojų ypač trūksta uostamiesčio mokykloms – reikia matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, fizikos, geografijos ir kitų pedagogų.
Kaune ieškoma kelių muzikos, matematikos, informatikos, lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų. Šiauliuose dairomasi prancūzų kalbos mokytojų.
„Šiuo metu stebime kiek pakitusį darbo skelbimų turinį mokytojams. Jie kviečiami dirbti nepilnu etatu arba atvirkščiai – daugiau nei vienu. Tokio pobūdžio skelbimai pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams sudaro du trečdalius visų pedagogams skirtų pasiūlymų. Darbas nepilnu etatu prasideda nuo siūlymo mokyti po kelias valandas per savaitę, o kai kurių disciplinų pozicijose, ypač matematikos, tikimasi sulaukti mokytojo, galinčio dirbti 50 val. per savaitę. Surasti mokytoją nepilnam darbo krūviui gali būti sunkiau, tačiau mokyklos ieško įvairių sprendimų, kad nenukentėtų mokymo procesas“, – pranešime cituojama Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.
Dar ne visiškai suformuotos ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų komandos. Ugdymo įstaigos iš dvylikos savivaldybių pateikė 49 laisvas darbo vietas, iš jų daugiausiai – Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Kauno rajono.
23 pradinio ugdymo pedagogus tikisi įdarbinti 15 savivaldybių: daugiausia – Kauno miesto ir Klaipėdos rajono, Jurbarko ir Vilniaus rajonuose. Trūksta ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų – jų reikia keturiolikai savivaldybių, iš jų daugiausiai – Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Kauno rajono.
Taip pat ieškoma 44 specialiųjų poreikių mokinių mokytojų, 16 socialinių pedagogų bei 55 mokinio padėjėjų.
Pasak G. Sinkevičės, dar viena mokytojų paiešką apsunkinanti priežastis – profesinė kvalifikacinė neatitiktis: „Darbo ieško kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai, o darbo skelbimuose dominuoja tiksliųjų, gamtos mokslų bei lietuvių kalbos specialistams skirtos pozicijos. Trečdalis mūsų klientų pageidauja įsidarbinti anglų kalbos, dailės, fizinio ugdymo mokytojais.“
Šiuo metu Užimtumo tarnyboje registruota beveik 1,4 tūkst. pedagogų: pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojo darbo ieško apie 600, ikimokyklinio ugdymo specialisto – apie 400, pradinio ugdymo – apie 300 klientų.
Specialiųjų poreikių mokinių mokytojo darbo ieško kiek mažiau nei šimtas šimtas, socialinio pedagogo – šimtas, mokytojo padėjėjo darbu domisi beveik 2 tūkst. žmonių.
Kaip rašė BNS, švietimo ministrė Raminta Popovienė šią savaitę teigė, kad prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta apie 250 mokytojų, šis skaičius perpus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai.
Birželio pabaigoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristatė 2026–2028 metų mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą.
Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus steigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams, supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis.
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