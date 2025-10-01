Užsienio ekspertų patirtis ir įžvalgos

Įsipareigojimas valstybei
Lietuvos strateginis objektas – Klaipėdos jūrų uostas – privalo būti atsparus visoms tikėtinoms grėsmėms – nuo pavojų danguje ir po vandeniu iki grėsmių kibernetinėje erdvėje.
„Ryšiai ir apsikeitimas žiniomis su sudėtingomis geopolitinėmis sąlygomis dirbančiais Izraelio Haifos ir Ašdodo uostais bei gynybos srityje lyderiaujančiomis bendrovėmis – vertinga patirtis ir proga įvertinti galimas saugumo stiprinimo, naudojamų priemonių tobulinimo kryptis“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
A. Latako teigimu, Klaipėdos uosto saugumas yra ne tik mūsų įsipareigojimas valstybei, bet ir konkurencinis pranašumas.
Dėmesys – laivui-saugyklai
Uosto direkcijos vadovo darbinio vizito Izraelyje metu surengti susitikimai su Haifos ir Ašdodo uostų vadovybėmis, kurių metu aptarta tiek uostų veikla, tiek su saugumo iššūkiais susiję sprendimai, apžiūrėtos uostuose veikiančios priedangos, slėptuvės bei ten pritaikyti technologiniai sprendimai.
Susitikimų metu skirtingų įmonių ekspertai pristatė pažangiausius sprendimus bei sistemas, taikomus didžiausiuose pasaulio uostuose, pasidalijo įžvalgomis apie tai, kaip Klaipėdos uoste būtų galima dar labiau sustiprinti apsaugos ir atsparumo grėsmėms priemones.
Vieno susitikimų metu ypatingas dėmesys skirtas suskystintųjų gamtinių dujų laivo-saugyklos „Independence“ apsaugos aptarimui – pristatyta pažangi uostų stebėjimo sistema, apimanti įrangą, galinčią fiksuoti povandenines grėsmes, narus bei jų rengiamus sabotažus, grėsmes pakrančių infrastruktūrai ir netgi fiksuoti garsus po vandeniu, kas leidžia identifikuoti artėjančius povandeninius laivus.
Užtikrinti saugų dangų
Vizito metu skirta dėmesio ir sprendimams, kurie užtikrintų saugų dangų virš Klaipėdos uosto.
Valstybinės Izraelio bendrovės „Israel Aerospace Industries“ atstovai pristatė jų gaminamą produkciją, apimančią nuo dronų iki radarų, palydovų, karinių lėktuvų ir kt., taip pat pasidalinta įžvalgomis apie kituose uostuose, veikiančiuose geopolitinės įtampos zonoje, naudojamus sprendimus bei svarbiausias aktualijas ir tendencijas oro gynybos srityje.
Vizito metu pasirašyta ir bendradarbiavimo sutartis tarp Klaipėdos ir Izraelio Ašdodo uostų.
Šiuo dokumentu abu uostai įsipareigojo talkinti vienas kitam ieškant naujų rinkų, keistis informacija ir gerąja praktika.
Ašdodo uostas yra pažengęs vystant su elektrifikacija, vėjo energetika susijusius projektus, todėl galimybė keistis sukauptomis žiniomis yra vertinga Klaipėdos uostui, pasirinkusiam žaliojo uosto kryptį ir siekiančiam lyderiauti regione.
