Vaikų krepšinis – trikdis kaimynams?

Klaipėdietė Liucija pasidalijo, kad problema dėl nuolatos niokojamo krepšinio stovo fiksuojama Reikjaviko g. 10. Čia vaikinų grupelė kone kasdien susitinka pažaisti krepšinio.
„Puikus dalykas yra sportas. Džiaukimės, kad jie žaidžia, nesisukioja parke ar dar kur nors. Kas galite, padėkite jaunimui, uždėkite tinklelį ir krepšinio lentą, sumokėsiu“, – rašė Liucija.
Netrukus į moters prašymą atsiliepė pilietiškas klaipėdietis, tinklelį uždėjo, bet tai – laikinas problemos sprendimas, kadangi krepšinio lankas senas, kabliukai tinklui kabinti – nulūžę.
„Patys gyventojai nulaužo, kai kiti miega ir nemato, nes jiems trukdo triukšmas ir kamuolio trenksmas“, – svarstė gyventoja.
Tikimasi, kad vaikai netrukus bus įleidžiami pažaisti į „Smeltės“ progimnazijos teritorijoje įrengtą visiškai naują stadioną.
Kita klaipėdietė pasidalijo dar vienu įvykiu, kuris nutiko Kuncų gatvėje.
„Buvome uždėję Kuncų gatvėje, nulankstė naktį. Sutaisėme, uždėjome vėl, nusuko, o paskui ir stulpus nupjovė“, – dalijosi moteris.
Pasak dar vieno klaipėdiečio, jeigu vaikai triukšmauja nakties metu, tada kaimynų pyktis yra suprantamas ir dėl to reikėtų kreiptis į nepilnamečių šeimos narius ar net policiją. Tačiau žaidžiant krepšinį dienos metu jokių draudimų neturėtų būti.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnį, įvairaus pobūdžio triukšmas gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą asmenims nuo 80 iki 200 eurų.
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