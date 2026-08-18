Vaikų žaidimų aikštelėje – peilis

Keikiasi ir baugina
Pasak Klaipėdos miesto Smiltelės seniūnaičio Mariaus Bagdonavičiaus, gyventojai jam neretai praneša ir apie kitus atvejus, kai paaugliai viešose vietose elgiasi agresyviai – keikiasi, gąsdina ar pravardžiuoja praeivius.
Todėl, anot jo, problema jau peržengia vien turto niokojimo ribas.
„Neatsakingo paauglių elgesio problema mūsų rajone pasiekė naują ribą. Naujoje vaikų žaidimų aikštelėje prie cerkvės ir vėl vyksta dalykai, kurių toleruoti negalime. Gyventojai užfiksavo ir atsiuntė nuotraukas, kuriose matyti jaunimo grupė. Pasak gyventojų, vienas nepilnametis viešoje erdvėje demonstravo peilį, o kiti vaikinai elektrines transporto priemones buvo užsikėlę ant sūpynių, „gazavo“ ir taip gadino naująją sintetinę dangą“, – pasakojo M. Bagdonavičius.
Paauglių elgesio problema mūsų rajone pasiekė naują ribą.
Auklėjimas – svarbiausias
Seniūnaitis ketina dar kartą kreiptis į atsakingas institucijas dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo šioje vietoje.
„Vaikų žaidimų aikštelė turi būti saugi vieta mažiausiems, o ne pavojingo elgesio ir turto niokojimo vieta. Kuriame aplinką visai bendruomenei, todėl svarbu, kad ji būtų saugi ir prižiūrima“, – pažymėjo seniūnaitis.
Gyventojų nuomonės dėl situacijos taip pat skiriasi, tačiau dauguma jų pabrėžia, kad atsakomybė už vaikų elgesį viešose vietose prasideda šeimoje.
„Visa tai priklauso nuo tėvų auklėjimo. Reikia mokyti vaikus pagarbos aplinkai ir žmonėms, tačiau šiandien, atrodo, kartais ir patiems tėvams reikia priminti apie jų atsakomybę“, – sakė šio rajono gyventoja Ramutė.
Vyks diskusija
Anot seniūnaičio, vien bausmėmis problemos išspręsti nepavyks, todėl nutarta kviesti gyventojus į atvirą diskusiją apie vaikų teises, pareigas ir atsakomybę.
Rugpjūčio 27 d. 17.30 val. Gedminų progimnazijoje vyks atvira diskusija „Vaikų teisės ir pareigos“. Į ją kviečiami tėvai kartu su vaikais, bendruomenės gyventojai ir visi, kuriems rūpi saugi aplinka bei pagarba vieni kitiems.
Diskusijoje bus kalbama apie vaikų teises, pareigas ir atsakomybę, elgesį, kai vaikai žemina ar įžeidžia kitus žmones, tėvų atsakomybę ir suaugusiųjų galimybes reaguoti.
Taip pat bus aptariamos fotografavimo ir filmavimo galimybės, informacijos viešinimo ribos bei tai, kaip reikia elgtis bendruomenės gyventojams, susidūrusiems su netinkamu vaikų elgesiu.
Diskusijoje dalyvaus specialistai, kuriems gyventojai galės užduoti rūpimus klausimus.
M. Bagdonavičius ragina į susitikimą ateiti ne tik tėvus, bet ir vaikus – kad apie savo teises, pareigas bei atsakomybę jie išgirstų tiesiogiai.
„Svarbu ieškoti būdų, kaip problemas spręsti kartu. Saugioje aplinkoje turi jaustis gerai ir vaikai, ir suaugusieji“, – kvietė seniūnaitis.
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