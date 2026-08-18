Valys Smeltalės upelį

Iš upelio bus pašalintos susiformavusios grunto sankasos, pylimų liekanos, dugno nuosėdos ir perteklinė vandens augalija.
Taip pat bus pagilintas farvateris, kad mažiesiems laivams būtų patogiau ir saugiau manevruoti.
Pirmiausia bus atliekami parengiamieji darbai, o esant tinkamoms meteorologinėms sąlygoms, bus pradėti ir upės akvatorijos valymo bei gilinimo darbai.
Darbai bus vykdomi etapais 2026–2028 metais.
Jie bus organizuojami atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus ir nebus vykdomi žuvų neršto bei migracijos laikotarpiais.
Esant palankioms gamtinėms ir meteorologinėms sąlygoms, dalį darbų tikimasi atlikti greičiau, nei numatyta sutartyje.
Įgyvendinus projektą, Smeltalės upė turėtų tapti patogesnė laivybai, patrauklesnė poilsiui ir estetiškesnė.
Tikimasi, kad pagerėjusi upės ekologinė būklė ir infrastruktūra sudarys daugiau galimybių gyventojams bei miesto svečiams naudotis upe rekreacijai ir vandens turizmui.
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