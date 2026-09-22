„Vastint“ baigė viešbučio „Palanga Marriott Resort & Spa“ konstrukcijų statybą

Antradienį virš pastato iškeltas tradicinis vainikas, o pagrindinius komplekso statybos bei įrengimo darbus planuojama baigti kitų metų pabaigoje ir viešbučio duris atverti 2028-aisiais, pranešė įmonė.
„Aukštos klasės tarptautinio tinklo viešbutis su dideliu SPA kompleksu suteiks dar daugiau priežasčių į Palangą atvykti bet kuriuo metų laiku. „Marriott“ tinklo atėjimas padės pasiūlyti svečiams dar daugiau galimybių visaverčiam poilsiui“, – pranešime sakė Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
„Pastatų kontūrai jau baigti, tačiau tai – tik pusiaukelė šiame projekte. Toliau laukia stogo ir fasadų apšiltinimo, langų montavimo darbai. Požeminėje komplekso dalyje jau montuojamos inžinerinės sistemos – čia įsikurs SPA centras, konferencijų centras, automobilių aikštelė ir techninės patalpos“, – sakė „Vastint Lithuania“ vadovas Kęstutis Vedeckis.
Anot jo, komplekse bus įrengti 222 kambariai ir apartamentai, 16 procedūrų kabinetų, SPA ir baseinų zonos, konferencijų centras, restoranas su baru bei 199 vietų automobilių aikštelė. Bendras pastato plotas viršys 32 tūkst. kv. metrų, iš kurių apie pusę užims du požeminiai aukštai.
Kaip nurodė „Vastint Lithuania“, viešbučio koncepcija buvo kuriama kartu su „Marriott International“ komanda.
K. Vedeckio teigimu, didžiąją komplekso dalį valdys Estijos viešbučių ir sveikatingumo centrų valdymo bei konsultavimo bendrovė „Legend Hotels & Spas“.
Kompleksą buvusio Palangos baseino „Jūratė“ vietoje, S. Nėries gatvėje „Vastint Lithuania“ planavo statyti nuo 2007 metų, tačiau teisėsaugininkams nusprendus ginti viešąjį interesą tuomet skelbtos 34,75 mln. eurų vertės projektas įstrigo teismuose.
Atnaujinta komplekso vertė neskelbiama.
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