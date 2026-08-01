Vėl nukraujavo „Nemuno aušra“

Paaiškino sprendimą
Ketvirtadienį vykusiame posėdyje „Nemuno aušros“ Klaipėdos skyriaus pirmininkas Vidas Karolis pareiškė, kad liepos 27 d. vykusiame frakcijos susirinkime buvo nuspręsta pašalinti S. Mažūgą iš frakcijos „Nemuno aušra“ sudėties.
Savo poziciją miesto tarybos posėdyje išdėstė S. Mažūga.
„Kadangi buvo viešai paskelbta apie mano pašalinimą iš frakcijos, manau, kad turiu trumpai išsakyti ir savo poziciją. Tarp mūsų iš tikrųjų iškilo principinių nesusitarimų, tačiau, kadangi jų priežastys šiandien frakcijos vadovo nebuvo viešai įvardytos, nenorėčiau ir pats jų plačiai komentuoti“, – kalbėjo S. Mažūga.
Tarybos narys akcentavo, kad sprendimus priėmė vadovaudamasis savo įsitikinimais.
„Savo poziciją laikau sąžininga ir pagrįsta, todėl negalėjau jos atsisakyti vien tam, kad išsaugočiau narystę frakcijoje“, – teigė S. Mažūga.
Nereagavo į pastabas
S. Mažūga taip pat informavo, kad nuo liepos 27 d. nebepriklauso „Nemuno aušrai“ ir taryboje dirbs kaip narys, nepriklausantis jokiai tarybos narių grupei.
„Toliau dirbsiu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos daugumoje, įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos daugumos 2023–2027 m. koalicinės veiklos programą“, – teigė S. Mažūga.
Frakcijos pirmininkas V. Karolis komentavo S. Mažūgos pašalinimo iš frakcijos priežastis.
„Dėl to, kad nesutapo nuomonės. Ir jau keletą kartų. Mes nusprendėme, kad reikia jam šiek tiek pasitaisyti. Buvome pasikvietę pasikalbėti, bet jis turėjo laiko sureaguoti į mūsų pasikalbėjimus, bet, tiesą pasakius, nesureagavo. Tai nusprendėme, kad laikas būtų ir išsiskirti“, – aiškino V. Karolis.
Frakcija tęs veiklą
2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose dabartiniai „Nemuno aušros“ nariai į Klaipėdos tarybą buvo išrinkti pagal partijos „Laisvė ir teisingumas“ sąrašą, iškovojusį septynis mandatus.
Vėliau tarybos nario mandato atsisakė Remigijus Žemaitaitis, Monika Žvinklytė ir Kęstutis Bartininkas, o jų vietas užėmė S. Mažūga, Aleksej Diukin (kuris neseniai pasitraukė iš frakcijos) ir Ramūnas Mika.
Po S. Mažūgos pašalinimo frakcijoje liko trys nariai – V. Karolis, Henrikas Galinauskas ir R. Mika.
Kadangi pagal Vietos savivaldos įstatymą frakciją turi sudaryti ne mažiau kaip trys tarybos nariai, ji ir toliau gali veikti.
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