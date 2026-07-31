Vietoj šachmatų figūrų – akmenys

Klaipėdos senamiestyje esantis Šachmatų skveras jau daugelį metų yra mėgstama pramoga gyventojams.
Čia įrengta didžiulė šachmatų lenta su įspūdingo dydžio figūromis iki šiol leido kiekvienam norinčiajam sužaisti partiją po atviru dangumi.
Tačiau pastaruoju metu skvero lankytojai pastebėjo liūdną vaizdą – trūksta kelių svarbių figūrų.
Nuo lentos neaiškiomis aplinkybėmis dingo du juodieji žirgai ir juodasis karalius.
Kad galėtų tęsti žaidimus, išradingi skvero lankytojai trūkstamas figūras laikinai pakeitė akmenimis.
Kol kas nėra aišku, kur pradingo figūros – ar jas nusinešė ilgapirščiai, ar jos dingo dėl kitų priežasčių.
Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Sandra Dabrienė teigė, kad artimiausiu metu bus patikrinta, kokių konkrečiai figūrų trūksta.
„Jei reikalingų figūrų nerasime sandėlyje, jas teks nupirkti“, – sakė S. Dabrienė.
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