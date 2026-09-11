VMG faneros gamintoja „Sakuona“ atleidžia beveik dešimtadalį darbuotojų

„VMG Wood Invest“ direktorė Ingrida Grikpėdienė teigė, kad pokyčiai „Sakuonoje“ susiję su veiklos efektyvinimu ir gamybos pajėgumų perskirstymu, daugiau dėmesio sutelkiant į didesnį augimo potencialą turinčias „VMG Wood Invest“ grupės gamybos kryptis.
„Šis sprendimas nėra susijęs su darbuotojų darbo kokybe ar individualiais veiklos rezultatais. Vertiname savo darbuotojų patirtį ir kompetencijas, todėl su visais pokyčių paliestais darbuotojais vyko individualios diskusijos dėl galimybės pereiti į kitas „VMG Wood Invest“ grupės gamybos įmones“, – komentare BNS teigė I. Grikpėdienė.
„Pokyčius lėmė veiklos organizavimo ir gamybinių pajėgumų konsolidavimo sprendimai, orientuoti į ilgalaikį „Sakuonos“ veiklos vystymą“, – pridūrė ji.
Kaip BNS pranešė Užimtumo tarnyba, nuo spalio 30 dienos iki metų pabaigos „Sakuona“ ketina atleisti 46 operatorius – 9 proc. visų bendrovės darbuotojų (508).
„Atleidimo priežastis – (...) planuojami veiklos organizavimo ir darbų vykdymo pokyčiai, susiję su veiklos reorganizavimu“, – komentare BNS teigė tarnyba.
Registrų centro duomenimis, „Sakuona“ pernai uždirbo 12,63 mln. eurų grynojo pelno bei gavo 57,3 mln. eurų pajamų – atitinkamai 55,4 proc. daugiau bei 11,5 proc. mažiau nei 2024 metais
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