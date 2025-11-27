VŠĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje – svarbūs atnaujinimo darbai

Praėjusių metų rudenį pradėti pastato atnaujinimo darbai sėkmingai jau įgyvendinti: įrengtas visiškai naujas liftas ir apšiltinta dalis pastato fasado. Darbų vertė – beveik 246 tūkst. eurų, iš jų 198 tūkst. skyrė Klaipėdos miesto savivaldybė, likusi dalis – įstaigos lėšos. Įgyvendinus gydymo paskirties pastato modernizaciją, pokyčius pajuto ne tik pacientai, bet ir visa įstaigos bendruomenė.
„Nors ateityje Klaipėdos miesto savivaldybė planuoja visiškai naujo pastato Slaugos ligoninei statybas, tačiau investuojame ir į dabartines erdves. Lėšos atnaujinimo darbams skiriamos siekiant užtikrinti patogumą pacientams jau šiuo metu, o ne tik ateityje, kai iškils naujas, šių dienų poreikius atliepiantis pastatas. Įstaigoje atlikti sąlyginai nedidelės apimties, tačiau labai reikalingi darbai, kurie užtikrins lengvesnę ir jaukesnę kasdienybę ir pacientams, ir personalui“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Per pastaruosius metus išaugę pacientų srautai ir didėjanti riboto mobilumo pacientų dalis išryškino būtinybę atnaujinti liftą – vieną svarbiausių judėjimo priemonių sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigoje. O prasta gydymosi pastato fasado būklė ir nepakankamas šilumos efektyvumas didino eksploatacines išlaidas bei apsunkino komfortiškų sąlygų užtikrinimą pacientams. Todėl šio projekto įgyvendinimas buvo būtinas siekiant pagerinti pastato energinį efektyvumą ir sudaryti tinkamas, šiuolaikinius standartus atitinkančias sąlygas gydymosi procesui – tiek pacientams, tiek jų artimiesiems.
„Naujai įrengtas liftas pacientams ir jų artimiesiems užtikrina sklandų, saugų ir patogų judėjimą tarp ligoninės aukštų, leidžia lengvai patekti į kiemą ir iš jo grįžti į pastatą. Tai ypač svarbu riboto mobilumo žmonėms, o darbuotojams sudaro sąlygas sklandžiai organizuoti kasdienius procesus. Patekimas liftu į skyrius reikšmingai pagerino pacientų priėmimą – nebereikia judėti siaurais koridoriais, o saugiai ir operatyviai juos galima nugabenti į reikiamą skyrių“, – sakė Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės direktorė Aušra Nikolajevienė.
Fasado šiltinimas ne tik pagerino pastato estetinį vaizdą, bet ir padidino energetinį efektyvumą, užtikrinant stabilesnę vidaus temperatūrą ištisus metus, mažesnes šildymo sąnaudas bei jaukesnę aplinką, kurioje pacientai gali jaustis patogiai ir komfortiškai viso gydymo ar slaugos laikotarpio metu.
Kapitalinio remonto darbus atliko UAB „Rangova“.