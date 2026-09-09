Vyriausybė pritarė Klaipėdos universitetui perduoti Botanikos sodo pastatą

Klaipėdoje, Kretingos gatvėje 92, esantį 182 kvadratinių metrų ploto mokslo pastatą ir dviračių bei pėsčiųjų taką su naujai įrengtais elektros apšvietimo tinklais pirmiausia numatyta perduoti ministerijai ir įregistruoti daiktines teises Nekilnojamojo turto registre.
Tai padarius turtas būtų perduotas Klaipėdos universitetui jo statute numatytai veiklai vykdyti pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 99 metams. Pagalbinei ekonominei veiklai kasmet galėtų būti naudojama ne daugiau kaip 20 proc. viso metinio turto pajėgumo.
Nurodoma, kad šis turtas buvo sukurtas įgyvendinant 2021–2024 metais vykdytą Klaipėdos universiteto Botanikos sodo infrastruktūros pritaikymo aplinkosauginiam švietimui projektą, finansuotą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Jo metu pastatytas edukacijoms, seminarams, parodoms ir kitoms veikloms skirtas centras, įrengti žmonėms su negalia pritaikyti takai bei rekreacinė infrastruktūra.
Teigiama, kad turto perdavimas sudarys sąlygas universitetui vykdyti mokslo, studijų, visuomenės informavimo, neformaliojo švietimo ir aplinkosauginio ugdymo veiklas bei užtikrinti projekto tęstinumą.
Klaipėdos universiteto botanikos sodas įkurtas 1993 metais ir užima 9,3 hektaro žemės plotą, 2002 metais jam suteiktas dendrologinio parko statusas.
Sode yra Prūsijos istoriją menančių objektų – kapinaitės, gynybiniai pylimai, buvusi Tauralaukio dvaro parko teritorija. Jame natūraliai auga gausybė ąžuolų, klevų, uosių.
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