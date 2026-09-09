Vyriausybė vėl posėdžiavo Klaipėdoje

Konstruktyviai ir darbingai
Kaip ir sausio viduryje, Vyriausybės ir Klaipėdos miesto atstovų pokalbio metu daug dėmesio skirta Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukcijos ir Klaipėdos pietinio aplinkkelio klausimams.
„Posėdis praėjo konstruktyviai ir darbingai. Klausimai buvo aktualūs regiono savivaldai, jie susiję su transporto infrastruktūra, su švietimo temomis, kultūros paveldo objektais. Noriu patikinti, kad iškeltos temos turės neišvengiamą tęstinumą, prie jų grįšime“, – žadėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus dar vienai tos pačios kadencijos Vyriausybei kartojo, kad pietinio aplinkkelio projektas juda per lėtai, dėl to kasdien Klaipėdoje susidaro spūstys, kyla ir saugumo rizikų.
Yra sudėliotas tam tikras veiksmų planas, berods, iki 2032 metų.
„Taip, tas klausimas – su uodega. Yra tam tikras veiksmų planas, sudėliotas, berods, iki 2032 metų“, – teigė ministras pirmininkas.
Kritinis pašto klausimas
Prieš aštuonis mėnesius analogiško susitikimo metu tuometė ministrė pirmininkė I. Ruginienė pažymėjo „matanti galimybių procesą paspartinti“.
Per pastarąjį susitikimą aiškėjo, kad paspartinimas vyksta labai lėtai arba visai nevyksta, pavyzdžiui, kalbant apie Klaipėdos centrinio pašto pastato ateitį.
„Šį klausimą Klaipėdos meras akcentavo kaip skaudų miestui. Tikrai turėsime grįžti prie šitos temos. Ieškosime būdo, kaip tą klausimą spręsti“, – pažadėjo premjeras.
Finansavimo vienam svarbiausių miesto simbolių valstybės biudžete iki šiol neatsirado, nors anksčiau buvo sutarta, kad Kultūros ministerija pasirūpins pastato sutvarkymu, o savivaldybė – jo panaudojimu.
„Paštas 2019 m. perduotas Kultūros ministerijai. Iki šios dienos pradėtas daryti tik projektas. Procesas nutrauktas 2024 metų vasarą, mes apie tai sužinojome tik iš žiniasklaidos. Ir tai labai liūdna, nes pašto situacija jau tada buvo tragiškai bloga. Iš ministerijos girdėjome klausimus tik apie įveiklinimą, daugiau jokių kitų veiksmų, kurie leistų šį pastatą gelbėti, nebuvo“, – pabrėžė A. Vaitkus.
Meras priminė, kad siūlė miestui perduoti pastatą, nes uostamiesčio valdžia galėtų jį greičiau sutvarkyti.
„Tą pasakiau ministrui pirmininkui, jei tik būtų lėšos, mes šį pastatą perimtume nors ir šį mėnesį“, – akcentavo A. Vaitkus.
Su rinkimais nesusijęs?
Šį kartą, kaip ir prieš aštuonis mėnesius tuometės vyriausybės vizito Klaipėdoje metu, vėl kalbėta apie Šv. Jono bažnyčios atstatymo projektą, bet kalbos ir liko tik kalbomis.
Vyriausybės atstovai Klaipėdoje viešėjo dvi dienas, susitiko su uosto vadovybe, verslininkais, Klaipėdos universiteto bei Klaipėdos universiteto ligoninės bendruomene.
Paklaustas, kiek šis socialdemokratų vadovaujamos Vyriausybės vizitas į Klaipėdą susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais, premjeras M. Sinkevičius patikino, jog šie dalykai nėra susiję.
Klaipėdiečiai atkreipė dėmesį, kad šįsyk vizitas iš Vilniaus į pajūrį vyko ne prieš pat savaitgalį, kaip anksčiau buvo įprasta.
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