„Žibinto turgus“ džiugins klaipėdiečius

Tai renginys, kuris, pasak organizatorių, pernai sulaukė išskirtinio klaipėdiečių susidomėjimo.
Šių metų mugėje dalyvaus gausus būrys kūrėjų, pristatančių keramiką, juvelyrinius dirbinius, namų interjero detales, meno kūrinius, žaislus ir autorinius darbus.
Mugėje bus galima ne tik įsigyti kalėdinių dovanų, bet ir gyvai susipažinti su kūrėjais.
„Praėjusiais metais buvo tikrai daug ir dalyvių, ir svečių – tikimės, kad ir šiais metais ši mugė suskambės. Šiemet vyks ir dirbtuvės – bus galima išbandyti lino raižinio techniką, atsispausti žibintą bei pasigaminti šventinį atviruką“, – atviravo viena organizatorių, menininkė Urtė Jasenka.
Organizatorė pridūrė, kad mugės metu veiks ir ypatinga iniciatyva – bus tapomi nemokami portretai.
„Mugės metu bus galima gauti dovanų savo portretą – juos kurs „Žibinto turgaus“ viešnia dailininkė Pepe Colors. Ši iniciatyva ypatinga tuo, kad primena, jog „Žibinto turgus“ yra ne tik vieta įsigyti gražių dalykų, bet ir erdvė susitikti, pabendrauti ir išsinešti namo dalelę bendruomenės šilumos bei šviesos“, – teigė U. Jasenka.
Mugė vyks „Hofe“, Danės g. 8, gruodžio 20 d. 14–20 val., o gruodžio 21 d. – nuo 12 iki 16 val.
