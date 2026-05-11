Žinoma menininkė nepabunda iš komos: šiandien gyvenimas jos sūnui smogė dar kartą

Menininkės sesuo Indrė Rozvadovskė portalui pasakojo, kad sesers būklė pablogėjo labai staigiai.
„Mamyčių dieną jai pradėjo labai skaudėti galvą ir aptirpo pusė veido. Išsikvietė greitąją ir buvo išvežta į Klaipėdos universiteto ligoninės priimamąjį. Ten padarė galvos nuotrauką, tačiau nieko nerado ir paleido namo su skaudančia galva. Antradienį prasidėjo vėmimas ir traukuliai. Buvo iškviesta greitoji ir jau užmigdė, kad nekiltų spaudimas“, – portalui teigė sesuo.
Ji feisbuke, kuriame paviešino pagalbos prašymą, plačiau papasakojo apie šeimą ištikusią nelaimę.
„Koks netikėtas ir spalvotas yra gyvenimas… Ir kaip greitai jis gali nusidažyti pačiomis tamsiausiomis spalvomis. Šiandien mūsų šeima išgyvena tragediją. Praėjusią savaitę mano sesę Dalią Kužmarskytę netikėtai ištiko labai sunkus hemoraginis insultas. Tai insulto forma, kai plyšta kraujagyslė smegenyse ir kraujas išsilieja į smegenis. Buvo atlikta skubi operacija – drenavimas, kad būtų sumažintas spaudimas smegenyse. Dėl kritinės būklės gydytojai ją buvo panardinę į dirbtinę komą, t.y. atlikta sedacija. Ketvirtadienį sedacija buvo nutraukta ir mes kartu su jos sūnumi Matu laukėme stebuklo. Naiviai tikėjomės, kad ji atsibus, nusišypsos ir pasakys: „Na ir prigąsdinau jus truputį…“ Bet ji nepabudo iki šiol. Šiuo metu Dalytė yra gilioje komoje. Pati giliausia koma pagal skalę yra 3 balų, o mes turime 4 balus. Gydytojai sako, kad neurologinė situacija yra labai sunki. Operacijos atlikti negali, nes neranda „užsikišusių kraujagyslių burbuliukų”, kuriuos būtų galima operuoti. Tai yra fenomenas, kad jų nėra, ir daktarų rankos yra surištos... Mes nežinome, kada ji pabus. Ir nežinome, kokia ji pabus. Šiai dienai ji vėl migdoma vaistais, nes sukilęs spaudimas. Dirbtinė koma, plaučiai ventiliuojami aparatais. Žodžiu, visa apraizgyta laidais ir gyvybe palaikoma dirbtiniu būdu“, – pasakojo sesuo.
Kaip teigė pašnekovė, prognozės šiuo metu liūdnos, aiškumo mažai.
Didžiausią smūgį ši nelaimė sudavė jos sūnui, 22-ejų studentui Matui, kuris turi elgesio sutrikimų.
„Mama jam yra visas pasaulis. Geriausias draugas. Jo saugumas. Jo kelrodė žvaigždė. Mama jį supranta iš pusės žodžių. Prieš 14 metų Matukas neteko savo tėčio. Ir šiandien gyvenimas Matukui smogia dar kartą. Dabar jis kasdien laukia, kada mama pabus. Laukia jos balso. Žvilgsnio. Bet kokio ženklo, kad ji sugrįžta pas jį. Šiandien jis liko visiškoje nežinioje. Matukas svajoja baigti studijas LCC tarptautiniame universitete ir tapti anglų kalbos vertėju. Jis svajoja versti lietuviškus filmus į anglų kalbą, kurti subtitrus, gyventi savo gyvenimą. Tačiau tiek finansiškai, tiek buityje jis buvo priklausomas nuo mamos. Visko reikia mokintis iš naujo ir mokytis gyventi savarankiškai. Mes labai nemokame prašyti pagalbos. Aš pati per savo ligą to nemokėjau. Bet šiandien nebeliko nei gėdos, nei baimės. Todėl labai prašau – jeigu galite, prisidėkite prie Matuko ateities. Padėkite jaunam žmogui išsilaikyti gyvenime tada, kai jam pačiam tai padaryti yra šimtus kartų sunkiau nei daugumai mūsų. Be mamos jis praktiškai liko vienas. Didžiulis „ačiū“ kiekvienam, kuris perskaitys, pasidalins ar prisidės bent maža dalele, – teigė sesuo. – Dalytė visą gyvenimą švietė kitiems – scenoje, muzikoje, žmonėse. Ji buvo ir yra stipri, ryški, mylinti. Ir aš labai tikiu, kad kažkur giliai ji vis dar kovoja.“
Norintys prisidėti finansiškai, galite tai padaryti šiais rekvizitais:
Gavėjas: Matas Ričardas Brazauskas
Banko sąskaita: LT167300010132437166
Mokėjimo paskirtis: Parama
Biografija:
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatras (KVMT) skelbia, kad D. Kužmarskytė 1987 m. baigė Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą. 1995 m. baigė solinį dainavimą Lietuvos muzikos akademijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Reginos Maciūtės dainavimo klasėje. 1995–2022 m. buvo KVMT solistė. Nuo 2023 m. KVMT dirba spektaklių vadove ir vokalo pedagoge.
Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurso laureatė (1985), taip pat pelnė Tarptautinio kamerinio dainavimo konkurso „Gintarinė lakštingala“ Kaliningrade IV premiją (2000) ir Lietuvos kultūros ministerijos premiją (2003) už Maricos vaidmenį Imre’s Kálmáno operetėje „Grafaitė Marica“.
Surengė solinių koncertų Lietuvoje, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje – JAV, Švedijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Kazachstane, Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Ukrainoje. 1998–2020 m. kasmet dalyvavo tarptautiniame operos ir simfoninės muzikos festivalyje „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ Klaipėdoje. 2003 m. dainavo X Tarptautiniame Baltijos šalių meno ir muzikos festivalyje „Probaltica“. 2003 m. ir 2004 m. dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Operetė Kauno“ pilyje, 2005 m. – koncerte-maratone „Didysis muzikų paradas“.
KVMT sukūrė daugiau kaip pusšimtį vaidmenų operose, operetėse ir miuzikluose.
„Šią nelengvą akimirką Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro bendruomenė mintimis yra kartu su D. Kužmarskyte, jos šeima ir artimaisiais. Linkime stiprybės ir vilties“, – rašoma teatro žinutėje feisbuke.
