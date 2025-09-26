„Žuvėdros“ jubiliejus nepaliko abejingų

Miesto simbolis scenoje
Per daugiau nei šešis dešimtmečius „Žuvėdra“ tapo neatsiejama Klaipėdos tapatybės dalimi – kolektyvu, garsinusiu miestą ir Lietuvą tarptautinėje scenoje. Jubiliejinėje šventėje žiūrovai išvydo įspūdingą programą: dieną vyko sportinių šokių varžybos, o vakare – beveik šimto šokėjų bendri pasirodymai, specialiai sukurtos kompozicijos, staigmenos ir jautrūs prisiminimai.
Sceną papuošė kostiumų dizainerės Ainos Zinčiukaitės retrospektyva, dainininko Martyno Kavaliausko pasirodymas bei ypatingi svečiai iš Nyderlandų – „DSV Dance Impression“.
Organizatorių ir kūrėjų džiaugsmas
„Žuvėdros“ vadovė ir šokio pedagogė Ona Skaistutė Idzelevičienė po renginio neslėpė emocijų.
„Esu nepaprastai dėkinga mecenatui „Mano BŪSTAS“ ir „Janukonis Fondas“ bei visiems prisidėjusiems. Jų dėka galėjome sukurti šią gražią šventę ir padovanoti žiūrovams nepamirštamą vakarą. Tai buvo akimirkos, kurios palietė širdį ir akis, priminė mūsų istoriją bei suteikė jėgų judėti pirmyn“, – kalbėjo O. S. Idzelevičienė.
Ji pabrėžė, kad jubiliejus, tapęs įspūdinga menine patirtimi, be mecenatų pagalbos vargu, ar būtų įvykęs.
Bendruomeniškumo galia
Generalinis šventės rėmėjas, bendrovė „Mano BŪSTAS“ kartu su „Fondas Janukonis“ ypač akcentavo šio renginio svarbą visai bendruomenei.
„Šeštadienio koncertas buvo daugiau nei jubiliejus. Tai – gyvas priminimas, kad tikri simboliai gimsta iš žmonių meilės savo miestui, darbštumo ir noro kurti ateitį. „Žuvėdra“ – yra legenda, kuri toliau įkvėps klaipėdiečius bei garsins Lietuvą pasaulyje. Džiaugiamės galėję prisidėti prie šios šventės – tokios iniciatyvos stiprina bendruomenę ir kuria miestą, kuriame gera gyventi“, – sakė „Mano BŪSTO“ direktorius Mindaugas Genys.
Generaliniai rėmėjai klaipėdiečiams taip pat padovanojo net 240 bilietų, kad kuo daugiau miestiečių galėtų patirti šią ypatingą akimirką.
Prie šventės svariai prisidėjo ir Klaipėdos miesto savivaldybė. Jos palaikymas parodė, kad kultūrinės iniciatyvos gali tapti visos bendruomenės švente ir stiprinti miesto tapatybę. Miesto valdžios įsitraukimas kartu su privačiais rėmėjais leido sukurti renginį, kuris ilgai išliks klaipėdiečių atmintyje.