Apie gandro egzekuciją prabilo kaimynai: po šūvio jis dar skrido

Kretingos rajono Nasrėnų kaimo gyventojas Andrius su gandrais gyvena jau 10 metų. Šią vasarą prie jo namo įsikūrusi gandrų šeima atsivedė du jauniklius. Vieno jų trečiadienį vakare neliko – jį nušovė kaimynas.
„Iš namų šovė. Atstumas čia didelis, šovė iš toli. Dabar liko vienas jauniklis, o tėvai turi būti kažkur netoliese“, – pasakojo gyventojas Andrius Viskontas.
Iš pradžių pašautas jauniklis dar bandė skristi, tačiau toli nenuskrido. Prie namo esančioje pievoje paukštis nugaišo.
„Po šūvio jis dar skrido, gal net atsitrenkė į sieną, nežinau“, – pasakojo A. Viskontas.
Gandrą išsivežė aplinkosaugininkai, o iškviesti policijos pareigūnai šaulį sulaikė. Jie rado ginklą su optiniu taikikliu ir garso slopintuvu.
Apsaugininku dirbantis 61-erių nasrėniškis buvo neblaivus – jam nustatytas 1,53 promilės girtumas.
„Apklausime, kai jis visiškai išsiblaivys, tada ir dėliosime visas detales. Jis turės pateikti savo paaiškinimą, tačiau faktas lieka faktu – paukštis nebegyvas, rastas šaunamasis ginklas. Dėl leidimo taip pat kyla klausimų, nes kol kas nėra duomenų, kad jis jį turėtų“, – komentavo Kretingos policijos viršininkas Algirdas Budginas.
Gandro netekęs Andrius spėja, kad kaimynas į gandralizdį šovė pro savo namo langą. Šaulys buvo taiklus – į jauniklį pataikė kone iš 200 metrų atstumo. Kodėl vyras šovė į prie svetimo namo įsikūrusius gandrus, nors šie lizdą buvo susisukę ir jo paties kieme, Andrius aiškino juokaudamas.
„Jis turi ir savo gandrą. Savo gandro nešovė. Kaip sakoma, čigonas iš savo kiemo nevagia“, – kalbėjo A. Viskontas.
Nasrėniškiai gaili gandro jauniklio ir nesupranta kaimyno poelgio.
„Dar gerai, kad pataikė į gandrą, o ne į mano sūnų. Baisu. Tokių dalykų anksčiau nebūdavo, tai pirmas kartas. Jis rimtas, darbštus žmogus, daug kieme pasidaręs. Manau, kaltas alkoholis. Seniai buvo nevartojęs, o dabar užvartojo“, – svarstė gyventoja Vida Viskontienė.
Nasrėnų gyventojai sako gandrus mylintys. Jų lizdų kaime gausu.
„Mes juos mylime. Ant mūsų kamino taip pat yra lizdas. Nespėjau nufotografuoti – nuskrido. Mums jie netrukdo. Taip gamtos sukurta, taip ir turi būti“, – tikino gyventoja Zita Žilienė.
Gyventojai teigia paisantys ir blaivybės priesako vyskupo M. Valančiaus, organizavusio blaivybės sąjūdį, gimtinėje.
„Tikrai mūsų kaimas negeria, čia neblaivių žmonių nepamatysi. Šis kaimynas – išimtis. Labai seniai tokių dalykų buvo. Nežinau, gal žmogui kažkas negerai buvo, bet mūsų kaimas negeria“, – pabrėžė V. Viskontienė.
Neblaiviam gandrą nušovusiam vyrui gresia rimti nemalonumai. Jam gali tekti atsakyti ir už žiaurų elgesį su gyvūnais, ir už neteisėtai laikytą ginklą.
Gyventojai teigia paisantys ir blaivybės priesako vyskupo M. Valančiaus, organizavusio blaivybės sąjūdį, gimtinėje.
„Mūsų kaimas tikrai negeria, čia neblaivių žmonių nepamatysi. Šis kaimynas – išimtis. Labai seniai tokių dalykų buvo. Nežinau, gal žmogui kažkas negerai buvo, bet mūsų kaimas negeria“, – pabrėžė V. Viskontienė.
Neblaiviam gandrą nušovusiam vyrui gresia rimti nemalonumai. Jam gali tekti atsakyti ir už žiaurų elgesį su gyvūnais, ir už neteisėtai laikytą ginklą.
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