Apleistame name kilo gaisras

Pranešimas apie Nemuno g. 133 kilusį gaisrą gautas pirmadienį, 20.45 val.
Atvykę ugniagesiai iš karto ėmėsi gesinimo darbų – nuo vandens hidranto iki pastato, esančio maždaug už 140 metrų, buvo nutiestos dvi magistralinės vandens linijos.
Pirminiais duomenimis, gaisras kilo pirmojo aukšto 40 kv. metrų ploto bute, kuriame buvo du kambariai ir virtuvė.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (KPGV) atstovo teigimu, gesinti gaisrą nebuvo paprasta dėl pastato konstrukcijos.
Nenaudojamas pastatas yra apie 30 metrų ilgio bei 12 metrų pločio.
Viena jo dalis yra dviejų aukštų, kita – trijų aukštų, virš kurių įrengta mansarda.
„Iš pradžių pastatas liepsnojo pirmame aukšte, tačiau vėliau jis buvo smarkiai uždūmintas. Kadangi namas senas ir medinis, dūmų buvo itin daug“, – teigė KPGV atstovas.
Pirminiais duomenimis, gaisras labiausiai nuniokojo pirmojo aukšto butą – jis visiškai išdegė, sunaikinti ir jame buvę daiktai bei šiukšlės.
Laiptinėje nuo pirmojo iki trečiojo aukšto smarkiai aprūko lubos.
Gesinimo darbai truko apie valandą – gaisras užgesintas 22 val.
KPGV atstovų teigimu, gaisro priežastis kol kas nenustatyta.
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