Aplinkosaugininkai rado namuose neteisėtai laikomą krokodilą

Penktadienį AAD pranešė, kad Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai gavo informacijos iš anonimo, jog gyvenamajame name Šilutės rajone neteisėtai laikomas egzotinis gyvūnas.
Aplinkosaugininkai, iš teismo gavę leidimą įeiti į gyvenamąsias patalpas, antradienį atliko patikrinimą ir nustatė asmenį, laikiusį draudžiamą auginti gyvūną – krokodilą.
Gyvūnas augintas be teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų, jam nebuvo užtikrintos tinkamos laikymo sąlygos.
Maždaug vieno kvadratinio metro ploto akvariume asmuo neteisėtai laikė 1,4 metro ilgio ir 16 kilogramų svorio suaugusį krokodilinį kaimaną.
Krokodilas laikytas patalpose, kurios neatitiko laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje patalpų minimalių dydžių bei kitų specialiųjų reikalavimų. Pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių reikalavimus krokodilai turėtų būti laikomi mažiausiai aštuonių kvadratinių metrų plote su baseinu.
Pažeidėjas pareigūnams nepateikė laukinio gyvūno teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų.
Krokodilo savininkui pradėta administracinė teisena už neteisėtą gyvūno laikymą. Jam gresia bauda nuo 500 iki 2,5 tūkst. eurų.
Šis egzotinis laukinis gyvūnas perduotas Laukinių gyvūnų globos centrui.
Norint laikyti saugomus laukinius gyvūnus, būtina turėti teisėto įsigijimo ir kilmę pagrindžiančius dokumentus bei Aplinkos apsaugos agentūros išduodamą prekybos laukiniais gyvūnais leidimą (vykdant laukinių gyvūnų prekybą ar eksponavimą).
