 Avarija Banginio žiede – susipuolė du lengvieji automobiliai

Avarija Banginio žiede – susipuolė du lengvieji automobiliai

2025-12-05 16:17 diena.lt inf.

Dar vienas eismo įvykis Klaipėdoje užfiksuotas Banginio žiede.

Avarija Banginio žiede – susipuolė du lengvieji automobiliai
Avarija Banginio žiede – susipuolė du lengvieji automobiliai / „Facebook“ grupės „Klaipėdos Reidas II“ nuotr.

Prieš maždaug valandą eismo įvykio liudininkė socialinio tinklo „Facebook“ grupėje pasidalijo nuotrauka, kurioje matomi du šonais susidūrę lengvieji automobiliai. Kaip manoma, intensyviame žiede dėl avarijos galėjo kilti kamšatys, kol vairuotojai patraukė savo automobilius. 

Kaip buvo rašoma anksčiau, tą pačią dieną automobilis „Audi“ trenkėsi į kelio ženklą, esantį Melnragės žiede.

 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija Klaipėdoje
Banginio žiedas
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų