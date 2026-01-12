 Avarija Šiaurės prospekte: nukentėjo jaunas vyras

Avarija Šiaurės prospekte: nukentėjo jaunas vyras

2026-01-12 10:48 diena.lt inf.

Pirmadienio rytą Klaipėdoje fiksuotas eismo įvykis, kurio metu nukentėjo jaunas vyras.

Avarija Šiaurės prospekte: nukentėjo jaunas vyras
Avarija Šiaurės prospekte: nukentėjo jaunas vyras / „Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, sausio 12 d., pirmadienį, apie 7.23 val., gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Šiaurės pr., susidūrė du automobiliai – „Toyota“, vairuojamas 1975 m. gimusio vyro, ir „Volkswagen“, vairuojamas 2000 m. gimusio vyro.

Pirminiais duomenimis, 2000 metais gimęs vyras perduotas medikams.

„Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija Klaipėdoje
avarija LT
Šiaurės prospektas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų