 Bare užpuolė apsaugininką

Bare užpuolė apsaugininką

2026-09-21 14:58
Ieva Niekytė

Naktinis konfliktas Klaipėdos senamiestyje baigėsi smurtu. Kurpių gatvėje esančiame bare vyras smurtavo prieš tvarką prižiūrėjusį pusamžį apsaugos darbuotoją.

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Įsiplieskė: agresijos protrūkis Klaipėdos senamiestyje – bare smurtauta prieš apsaugos darbuotoją.
Įsiplieskė: agresijos protrūkis Klaipėdos senamiestyje – bare smurtauta prieš apsaugos darbuotoją. / „Pexels“ asociatyvi nuotr.

Sekmadienio naktį, 0.30 val., bare įsiplieskęs žodinis konfliktas netrukus peraugo į fizinį smurtą.

Pirminiais duomenimis, vienas lankytojas pradėjo fiziškai smurtauti prieš tvarką bare prižiūrėjusį maždaug penkiasdešimties apsaugos darbuotoją.

Kas sukėlė konfliktą ir paskatino vyrą taip pasielgti, kol kas neaišku.

Įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnį – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Už tokią veiką Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.

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