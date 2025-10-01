 Būkite budrūs: naujas sukčių taikinys – vairuotojai

Būkite budrūs: naujas sukčių taikinys – vairuotojai

2025-10-01 14:17
Klaudija Audickaitė

Sukčiai vis dažniau randa naujų būdų, kaip apgauti žmones ir išvilioti iš jų pinigų. Neseniai pastebėtas naujas sukčiavimo būdas, kai yra apsimetama paštomatų įstaigomis, meluojama, kad siunta esą užstrigo sandėlyje, o dabar sukčiai prisistato jau ir Valstybine mokesčių inspekcija.

Apmaudas: sukčių fantazijai ribų nėra – pradėjo reikalauti sumokėti tariamas baudas už greičio viršijimą.
Apmaudas: sukčių fantazijai ribų nėra – pradėjo reikalauti sumokėti tariamas baudas už greičio viršijimą. / Asociatyvi freepik.com, ekrano nuotr.

Vyriškis viešai pasidalijo į telefoną gauta žinute, kurioje rašoma, esą jis viršijo greitį ir turi susimokėti baudą. Tačiau šis vyras apskritai net nevairuoja.

Žinutėje pateikta ir nuoroda, kur neva galima peržiūrėti „protokolą“ – ant šios nuorodos paspaudus, yra reikalaujama suvesti tam tikrus asmeninius duomenis ir taip galima netekti pinigų.

Pirmiausia akį patraukė elementarios klaidos žinutėje – kiekvienas žodis parašytas netaisyklingai, tad pats pranešimas dėl šios priežasties sukelia įtarimų.

Apmaudas: sukčių fantazijai ribų nėra – pradėjo reikalauti sumokėti tariamas baudas už greičio viršijimą.
Apmaudas: sukčių fantazijai ribų nėra – pradėjo reikalauti sumokėti tariamas baudas už greičio viršijimą. / Ekrano nuotr.

„Tai kad ne gyvenamojoje zonoje viršijote greitį, o zonoje. Įdomu, kokioje ir kokiu tikslu lankėtės, kad taip greitai bėgioti turėjote“, – ironizavo vyriškio pranešimą paskaičiusi moteris.

Šį kartą apgauti nepavyko. Vis dėlto sukčiai originaliausiais būdais taikosi į visus – šiuo atveju lengvai apsigauti gali vairuotojai, kuriems nėra nieko keisto gauti tokio pobūdžio pranešimą apie viršytą greitį ar kitus pažeidimus kelyje.

Netikėtai gavus tokią žinutę, patiklesni žmonės gali nepagalvoję paspausti įtartiną nuorodą ir taip prarasti pinigus ar aferistams pateikti savo asmens duomenis.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
vairuotojai
bauda
netikras pranešimas
apgavikai
apgaulė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų