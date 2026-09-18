 Daugiabučio kieme – jaunuolių spyriai vaikui

Daugiabučio kieme – jaunuolių spyriai vaikui

„Visa situacija buvo skriaudikų filmuojama“
2026-09-18 15:09
Klaudija Audickaitė

Gyventojų dėmesį patraukė socialiniuose tinkluose paskelbtas pasakojimas apie prieš vaiką panaudotą smurtą. Moteris teigė, kad rugsėjo 15-osios vakarą viename pietinio rajono daugiabučio kieme keli jaunuoliai spardė vaiką, o situaciją esą dar ir filmavo.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Daugiabučio kieme – jaunuolių spyriai vaikui</span>
Daugiabučio kieme – jaunuolių spyriai vaikui / Asociatyvi magnific nuotr.

Antradienį, apie 19 val., Klaipėdoje, Bandužių gatvės 6-ojo namo vidiniame kieme, vyko incidentas, apie kurį informacija pasklido socialiniuose tinkluose.

Apie įvykį viešai prabilo viena gyventoja. Viešoje feisbuko grupėje „DNSB Bandužiai“ ji pasakojo apie neįprastą situaciją – įtarimus, kad jaunuoliai kieme spardė vaiką.

Moteris rašė, kad incidentą galėjo stebėti ir filmuoti patys jaunuoliai.

„Visa situacija buvo skriaudikų filmuojama. Spardantieji du, panašu, kad 7–8 klasės mokiniai. Aktyviausias buvo juodai apsirengęs ir lieknas. Ar buvo mačiusiųjų situaciją? Gal padėsite identifikuoti vaikinus?“ – aplinkinių gyventojų klausė klaipėdietė.

Gyventoja kreipėsi į kitus aplinkinių namų gyventojus, klausdama, gal kas nors matė, kas nutiko, ir ar turi daugiau informacijos apie šį incidentą.

Pasak jos, su situacija susiję jaunuoliai dažnai laiką leidžia aplinkiniuose kiemuose.

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų duomenimis, pranešimo apie šį įtariamą įvykį nėra gauta.

Pareigūnai gyventojus, turinčius informacijos apie šį ar bet kokį kitą įtariamą pažeidimą ar nusikalstamą veiką, ragina pranešti policijai telefonu.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Bandužių gatvė
daugiabutis
smurtas prieš vaiką

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų