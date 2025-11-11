Daugiau nei 65 tūkst. eurų sukčiams atidavusi klaipėdietė buvo mulkinama beveik mėnesį

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos pareigūnai bandys nustatyti, kas apgavo ir milžiniškų nuostolių padarė 82 metų moteriai.
Rusakalbė klaipėdietė telefonu buvo mulkinama nuo spalio 17 d.
Pirmojo skambučio metu jos pašnekovas prisistatė esąs telekomunikacijų įmonės darbuotojas.
Kaip tai jau buvo daugybę kartų, moteris nė nesuabejojo, kodėl iš lietuviškos įmonės jai skambinantis darbuotojas su ja bendrauja rusiškai. Galbūt jos gimtąja kalba kalbantis asmuo jai kėlė daugiau pasitikėjimo.
Kalba nuo telekomunikacijos paslaugų peraugo į problemas su aukos banko sąskaita.
Menamas policininkas išgąsdino moterį kalbėdamas, kad jos sąskaitoje vyksta keisti dalykai ir kyla grėsmė, kad klaipėdietė praras visus turimus pinigus.
Apgavikai nemelavo, grėsmė tikrai buvo, tik moteris nesuprato, kad praras pinigus, jei toliau bendraus su nepažįstamais asmenimis.
Taip ir atsitiko, ne vieną dieną mulkinta ji galiausiai patikėjo, kad išvengti nuostolių nėra kitos išeities, kaip paduoti nė karto anksčiau nematytam žmogui banko kortelę ir lapelį su pin kodo skaičiais.
Kai klaipėdietė suprato, kad buvo apgauta, iš jos sąskaitos per kelis kartus jau buvo dingęs 65 571 euras.
Nežinia, kodėl moteris nepasitarė su artimaisiais ar nesikreipė į telekomunikacijų bendrovę ar policiją iki atiduodama savo banko kortelę.
